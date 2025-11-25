Podemos se abstendrá en la votación de la senda de déficit y permitirá a Junts tumbar los Presupuestos del Gobierno

La portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Ione Belarra, este martes en el Congreso. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Podemos ha anunciado que se abstendrá en la votación de la senda de estabilidad, clave para los Presupuestos Generales del Estado. La abstención de Podemos deja al Gobierno dependiendo de los cinco diputados de Junts para aprobar la senda de déficit en el Congreso. Sin el apoyo de Junts, la senda de déficit propuesta, que fija el límite en el 2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028, no saldrá adelante.

Pedro Sánchez vuelve a necesitar a Junts. Tras el anuncio de Podemos de abstenerse este jueves en la votación de la senda de estabilidad, paso previo para presentar los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno necesita a los cinco diputados de Puigdemont para no sumar una nueva derrota en el Congreso.

Pero esa derrota tiene visos de llegar en sólo 48 horas, ya que con la decisión de los morados todo depende de Junts. Sin ellos, no se aprobará la senda, que fija el límite de déficit público en el 2,1% del PIB en 2026, el 1,8% del PIB en 2027 y el 1,6% del PIB en 2028.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.