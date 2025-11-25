El móvil de Koldo incautado por la UCO contiene mensajes sobre la reunión de Sánchez y Cerdán con Otegi en el caserío

Fuentes del caso sostienen que el móvil de Koldo contiene información políticamente comprometedora para Sánchez, incluyendo detalles sobre el papel de Antxon Alonso como intermediario en los pactos entre el PSOE y Bildu.

Koldo García ha confirmado públicamente que condujo a Sánchez y Cerdán a la reunión con Otegi, contradiciendo la versión oficial del Gobierno y del propio líder de Bildu, quienes niegan que el encuentro tuviera lugar.

El dispositivo, requisado durante la detención de Koldo, incluye conversaciones de WhatsApp entre él, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el constructor Antxon Alonso sobre encuentros con Otegi y negociaciones con otros partidos.

El móvil de Koldo García, incautado por la Guardia Civil, contiene mensajes que confirman la reunión en 2018 entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Este dispositivo fue requisado por la UCO durante la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 en su domicilio de Benidorm (Alicante).

A pesar de que ha solicitado en numerosas ocasiones al juez que le entregue una copia del contenido de sus dispositivos electrónicos para poder defenderse, hasta el momento el magistrado no ha accedido.

Además, en su agenda telefónica, encontrada por la UCO y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aparecen cuatro contactos vinculados a Bildu.

El dispositivo del exasesor de Ábalos contiene además conversaciones sobre las negociaciones del PSOE con el PNV y otros grupos políticos en un hotel de Madrid situado junto al Río Manzanares.

Koldo García ejerció de chófer y escolta de Sánchez y Cerdán en la reunión con Otegi.

También realizó estas mismas funciones para el ahora presidente del Gobierno y Ábalos en el citado hotel que sirvió como centro de operaciones en la moción de censura a Rajoy.

Las mismas fuentes del caso aseguran a EL ESPAÑOL que "el móvil de Koldo contiene información muy comprometedora políticamente para Sánchez", más allá de los mensajes y conversaciones relativas a los pactos logrados por el PSOE.

El pacto del caserío entre el PSOE y Bildu se logró gracias a la reunión entre Sánchez y Otegi que había sido organizada por Antxon Alonso, socio de Cerdán desde 2016 en Servinabar, según un contrato encontrado por la UCO durante el registro de la casa del constructor.

Sánchez negó este lunes la información publicada por EL ESPAÑOL sobre el encuentro con Otegi: "Eso es mentira", dijo el presidente del Gobierno en Luanda, donde asiste a la Cumbre Unión Africana-Unión Europea.

Por su parte, el ministro Óscar López también desmintió que existiera la reunión con Otegi: "Así funciona el ciclo del bulo", manifestó a Susanna Griso en Espejo Público.

Otegi siguió la línea marcada por el PSOE y afirmó: "Si alguien demuestra que esa reunión se produjo me comprometo ante el pueblo vasco a presentar mi dimisión".

Koldo confirma la reunión

"Es verdad lo publicado por EL ESPAÑOL, yo no puedo desmentirlo bajo ningún concepto", manifestó Koldo García.

Después, Koldo condujo alrededor de media hora para llevar a Sánchez y a Cerdán a un caserío en el que le esperaba Otegi junto a personas de su máxima confianza.

Otegi, en una entrevista en ETB2, calificó este lunes a Koldo García como "colaborador de la Guardia Civil" y le retó a decir "en qué caserío y en qué fechas y horas he estado con Sánchez y Cerdán".

Este periódico publicó en exclusiva que el líder de Bildu selló su pacto del caserío con Pedro Sánchez en dos nuevas reuniones secretas con Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso, constructor investigado en el caso Koldo.

Por tanto, el empresario Antxon Alonso ejerció de intermediario en las negociaciones y participó activamente en las conversaciones entre el PSOE y Bildu en mayo de 2018.

El respaldo de Bildu a la moción de censura presentada por Sánchez fue clave para que el PNV cambiara la abstención por el sí, tras una reunión en el hotel junto al Manzanares y una llamada de Pedro Sánchez a Andoni Ortuzar, en esa época presidente de la formación nacionalista.