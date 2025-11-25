Koldo vuelve a confirmar que llevó a Sánchez y a Cerdán a reunirse con Otegi: "Es cierto, era mi trabajo. Ellos sabrán por qué lo desmienten"

Las claves nuevo Generado con IA Koldo García, exasesor de Ábalos, confirma que condujo a Pedro Sánchez y Santos Cerdán a una reunión con Arnaldo Otegi en mayo de 2018 para negociar la investidura del presidente. Según Koldo, recogió a Sánchez y Cerdán en el aeropuerto de Bilbao y los llevó a un caserío vasco, utilizando un coche oficial del PSOE, como parte de su trabajo habitual. Moncloa y Bildu han negado la existencia de la reunión, pero Koldo insiste en su versión y asegura que existen pruebas en su móvil y agenda de contactos con miembros de Bildu. Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi han desmentido públicamente el encuentro, mientras Koldo afirma que solo cumplía con su labor de conductor y escolta.

Koldo García, antiguo chófer y escolta del PSOE y exasesor del ministro José Luis Ábalos, ha vuelto a confirmar que condujo a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán a una reunión con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco en mayo de 2018 para negociar la investidura del presidente del Gobierno, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

"Yo he recogido al señor presidente y al señor Santos en muchas ocasiones con el coche con el que trabajaba. Es totalmente cierto que les recojo, era mi trabajo", ha confesado Koldo a las preguntas de una reportera del programa La mirada crítica de Telecinco. Cuestionado sobre si ese episodio tuvo lugar en el aeropuerto de Bilbao, ha respondido "que yo recuerde sí".

"En otros muchos sitios también. Dónde les llevé... eso queda en ellos porque yo hacía mi trabajo", ha añadido. Sobre si condujo al presidente y al entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE a otras reuniones, Koldo ha respondido: "Muchísimas. Era lo que tenía que hacer".

Fuentes conocedoras de la cita entre los líderes del PSOE y Bildu aseguraron a este periódico que Koldo García recogió a Sánchez y Cerdán en el aeropuerto de Bilbao en un Toyota Rav4 blanco propiedad de Ferraz. Tanto Moncloa como la formación abertzale han negado que la reunión tuviese lugar.

"No sé el motivo por el que lo hacen", ha reflexionado Koldo sobre las palabras tanto de Sánchez como de Otegi tildando de "mentira" las informaciones sobre el encuentro. "No tengo ni idea y no sé el motivo por el que lo hacen. Ellos tendrán sus motivos, pero yo lo que sé es que estaba haciendo mi trabajo".

EL ESPAÑOL se puso ayer en contacto con Koldo García para hacerle la siguiente pregunta de manera formal: "¿Llevó usted a Pedro Sánchez y Santos Cerdán a una reunión con Otegi en un caserío del País Vasco para lograr el apoyo de Bildu en la moción de censura del 2018?".

"Es verdad lo publicado por EL ESPAÑOL, yo no puedo desmentirlo bajo ningún concepto", contestó el exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, confirmando la noticia.

Fuentes del caso Koldo aseguran a este periódico que el móvil de Koldo contiene pruebas de esa cita celebrada en 2018, en la que el actual líder del Gobierno pidió apoyo a Otegi para alcanzar la presidencia con una moción de censura a Mariano Rajoy.

Koldo García mantuvo conversaciones vía WhatsApp con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el constructor Antxon Alonso sobre las reuniones con Otegi y Bildu en mayo de 2018. Además, en su agenda telefónica, encontrada por la UCO y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aparecen cuatro contactos vinculados a Bildu, informa Jorge Calabrés.

Pedro Sánchez negó durante su viaje a Angola para participar en la Cumbre Unión Africana-Unión Europea que se desplazase hasta Bilbao para verse cara a cara con Otegi. "Eso es mentira", zanjó a las preguntas de los periodistas. El líder de Bildu fue más contundente: "Nunca he estado reunido con Sánchez, nunca. Si alguien demuestra que esa reunión se produjo me comprometo ante el pueblo vasco a presentar mi dimisión".