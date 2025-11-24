Koldo corrobora que condujo a Sánchez a reunirse con Otegi en un caserío tras desmentirlo el Gobierno: "Lo que publica El Español es verdad"

Las claves nuevo Generado con IA Koldo García ha confirmado que llevó a Pedro Sánchez y Santos Cerdán a una reunión secreta con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco en mayo de 2018. La reunión tenía como objetivo negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy. El Gobierno, a través del ministro Óscar López, ha negado que dicho encuentro se produjera y denuncia la difusión de bulos y desinformación. La cita fue organizada por Antxon Alonso, socio mayoritario de la constructora Servinabar, según informa EL ESPAÑOL.

Koldo García confirma la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL este domingo sobre la reunión de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco en mayo de 2018.

Fuentes conocedoras de la cita entre los líderes del PSOE y Bildu aseguraron a este periódico que Koldo García recogió a Sánchez y Cerdán en el aeropuerto de Bilbao en un Toyota Rav4 blanco propiedad de Ferraz.

Después, Koldo condujo alrededor de media hora para llevar a Sánchez y a Cerdán a un caserío en el que le esperaba Otegi junto a personas de su máxima confianza.

Antxon Alonso, socio mayoritario de la constructora Servinabar, fue la persona que organizó la cita.

Koldo: "Es verdad lo publicado por EL ESPAÑOL"

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Koldo García y le ha realizado la siguiente pregunta de manera formal: "¿Llevó usted a Pedro Sánchez y Santos Cerdán a una reunión con Otegi en un caserío del País Vasco para lograr el apoyo de Bildu en la moción de censura del 2018?".

"Es verdad lo publicado por EL ESPAÑOL, yo no puedo desmentirlo bajo ningún concepto", ha contestado Koldo García a este periódico.

El que fue chófer y escolta del PSOE confirma así la información revelada por fuentes presenciales a EL ESPAÑOL.

Mapa con la zona en la que se encontraba el caserío en el que se reunieron Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en mayo de 2018. Diseño: Arte EE

El Gobierno: "Esa reunión es falsa"

El ministro Óscar López, en el programa Espejo Público, había desmentido esta mañana la reunión entre el actual presidente del Gobierno y el líder de Bildu.

"Con toda serenidad, esa reunión es falsa. No se produjo. Os pido a los periodistas que la verdad impere. Hay que respetar la verdad", ha afirmado.

El ministro ha denunciado la existencia de un modu operandi de algunos medios -que no ha identificado- que lanzan "bulos" sobre informaciones que afectan directamente al Gobierno y que luego el PP utiliza para desacreditar, desgastar y negar su legitimidad.

"Tenemos un problema con los bulos, la desinformación y las fake news", ha proseguido el ministro, que ha denunciado que muchos de esos bulos "ahí siguen, en los digitales, que no modifican esa informaciones".

En este punto, Óscar López no ha dudado en hacer un llamamiento a la prensa a "defender la verdad" y a poner de relieve que "la verdad importa".

"Es muy importante que los que creemos en la democracia defendamos la verdad", ha insistido en hasta cuatro ocasiones durante la entrevista.

EL ESPAÑOL se puso en contacto el sábado con Moncloa para conocer de manera formal su versión sobre las negociaciones con Bildu y el PNV antes de la publicación de la noticia sobre el pacto del caserío.

"¿Intervino directamente Pedro Sánchez en reuniones con Bildu y PNV para negociar la moción de censura en 2018?", preguntó este periódico. "No vamos a hacer comentarios", contestaron entonces fuentes oficiales de Moncloa.

Koldo García no ha querido realizar más declaraciones sobre este u otros asuntos, ya que se encuentra a la espera de la vista que se celebrará este jueves en el Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares impuestas por el juez Leopoldo Puente.

Por este motivo, el exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes ha rechazado responder a más detalles sobre el encuentro entre Sánchez y Otegi en un caserío del País Vasco.

Este periódico ha intentado recoger también durante los últimos días las versiones de otras personas presentes en el encuentro entre Sánchez y Otegi. Sin embargo, ninguna de ellas ha querido contestar antes de la publicación de este artículo.