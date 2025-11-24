La candidata de Ione Belarra al 21-D en Extremadura incumple el código ético de Podemos: lleva 10 años como diputada

La plataforma Sumar no presentará candidatura propia en Extremadura y ha anunciado que pedirá el voto para la coalición de Podemos e IU en estos comicios.

Irene de Miguel, coordinadora general de Podemos en Extremadura, volverá a ser la candidata de su partido en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Su continuidad presenta un conflicto con los principios éticos que Podemos se marcó desde sus inicios.

Sin embargo, según recoge el Documento Ético de Podemos, el partido establece una "limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos".

Pero el partido de Ione Belarra establece una salvedad: la posibilidad de prolongar los mandatos "excepcionalmente a 12 años". Esa prórroga, según el citado documento, "está supeditada a la consulta" a la militancia.

El problema es que Irene de Miguel ya ha superado el límite general de 8 años y no ha sometido su continuidad a las bases del partido.

De hecho, si revalida su escaño el 21 de diciembre, sumará cuatro años más y alcanzará 14 años como cargo público.

Unidas por Extremadura —la marca con la que Podemos concurre a los comicios extremeños— ratificó a De Miguel como cabeza de lista el pasado 9 de noviembre tras obtener el 96,7% de los votos de la militancia.

Será la tercera vez que opte a la presidencia de la Junta.

Cambio en los estatutos

Cuando nació Podemos, el límite para cualquier cargo era de ocho años. Pero en 2020, con Pablo Iglesias al frente, la dirección impulsó una reforma estatutaria que flexibilizó esa regla y abrió la puerta a ampliar los mandatos hasta los doce años.

Eso sí, siempre mediante una consulta a los inscritos.

Ese cambio, que se vendió como un refuerzo de la democracia interna, ha servido en la práctica como un mecanismo para que los principales dirigentes alarguen sus mandatos más allá del límite original.

Es el caso de la exministra de Igualdad Irene Montero, que se incorporó al Consejo Ciudadano de Podemos en 2014 y pasó a formar parte de la Ejecutiva en 2015.

Este año ha alcanzado los 11 años en el primer puesto y 10 en el segundo.

Ione Belarra también accedió al Consejo Ciudadano en 2014 y es diputada en el Congreso desde 2015.

Tras esta legislatura que acabará —en principio— en 2027, cumplirá 11 años y medio en el escaño. Si vuelve a concurrir en las listas, estaría forzada por la limitación de mandatos a pedir la prórroga de la prórroga.

Sumar, sin papeleta

Irene de Miguel es madrileña de nacimiento. Obtuvo el título de ingeniera agrónoma en la Universidad Politécnica de Madrid y se instaló hace más de una década en la comarca cacereña de Las Villuercas, donde montó un vivero hortofrutícola.

Es la única opción en Extremadura a la izquierda del PSOE. Yolanda Díaz anunció que Sumar afronta el 21-D sin partido ni papeleta propia y reducido a pedir el voto para Podemos.

Movimiento Sumar, la plataforma impulsada por la vicepresidenta segunda, no concurrirá a las elecciones por falta de implantación territorial.

Y pedirán el voto para la coalición de Podemos e IU. "Vamos a apoyar este espacio y a pedir el voto para él", confirmó la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

El votante de izquierdas en Extremadura tendrá que tener en cuenta, además, que la Audiencia de Badajoz juzgará en febrero de 2026 la contratación en la Diputación de David Sánchez, hermano músico del presidente.

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato el 21-D, está entre los once procesados.