Sánchez sugiere que el Tribunal Constitucional revisará la sentencia de García Ortiz: "Sigo creyendo en su inocencia"

Las claves nuevo Generado con IA El presidente Pedro Sánchez ha lamentado la sentencia condenatoria al fiscal general Álvaro García Ortiz, aunque ha expresado su respeto y acatamiento a la decisión judicial. Sánchez ha manifestado su confianza en que los aspectos controvertidos de la sentencia serán revisados por otras instancias judiciales, como el Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno ha reiterado su creencia en la inocencia de García Ortiz y ha asegurado que periodistas de prestigio han demostrado que no fue responsable de las supuestas filtraciones que le atribuye la pareja de Ayuso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha lamentado este domingo la sentencia condenatoria al todavía fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha dicho que la respeta y ha mostrado su confianza en que "los aspectos que puedan ser controvertidos" sean "dirimidos en otras instancias" judiciales.

Sánchez ha insistido en la "inocencia del fiscal general del Estado" durante la comparecencia ante los medios tras la finalización de la XX Cumbre del G20 celebrada en Johanesburgo.

"Lamentamos este fallo, lo respetamos, lo acatamos y en una sociedad democrática como en la que vivimos hay dos cosas que hacer: poner en marcha el procedimiento para nombrar un fiscal general del Estado y; la segunda, hay otras instancias jurisdiccionales en la que entiendo se tendrá que dirimir los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos y tengan que ser dirimidos por otras instancias", ha declarado.

"Creo en la inocencia del fiscal general del Estado. Muchos periodistas acreditados de reconocido prestigio han demostrado que no era el origen de las supuestas filtraciones que le acusa la pareja de Ayuso", ha sentenciado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.