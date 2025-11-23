Jorge Buxadé: "Es una falacia decir que los inmigrantes vienen a trabajar. La mayoría vienen a vivir de las ayudas"

Sobre vivienda, Buxadé atribuye el aumento de precios a la presión de la inmigración masiva y aboga por incrementar la oferta de suelo y restringir la demanda antes que controlar los precios.

El dirigente de Vox defiende endurecer la política migratoria restringiendo la entrada y eliminando regularizaciones extraordinarias, así como renegociar acuerdos con países del norte de África para facilitar devoluciones.

Buxadé critica tanto al Gobierno de Pedro Sánchez, al que califica de "tirano" y "manipulador", como a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, acusándola de clasismo y de promover discursos cercanos a la xenofobia respecto a la inmigración.

Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, rechaza la idea de que la inmigración es necesaria para sostener el mercado laboral y sostiene que la mayoría de inmigrantes vienen a vivir de ayudas, citando datos de la Fundación Disenso.

Jorge Buxadé Villalba (Barcelona, 1975) vive a caballo entre Bruselas y Cataluña, pero esta vez hace parada en Madrid. Eurodiputado de Vox, abogado del Estado y perico acérrimo, hoy llega a un Espanyol —o Español, como él prefiere escribirlo— muy distinto al que acostumbra.

No va al Cornellà-El Prat, el estadio de su club, sino a esta redacción, a EL ESPAÑOL, donde también se analiza cada jugada. Política, esta vez.

Conocido como Buxa entre los suyos, le gusta recurrir a metáforas futboleras cuando habla de Vox, el equipo en el que ahora milita. Reivindica los nuevos cambios de su entrenador —Santiago Abascal— porque "hay mucho banquillo" frente a algunos "supuestos titulares" que ya han tenido "su momento", como Javier Ortega Smith.

Cuando esta conversación, que dura casi una hora, va más allá del vestuario y le toca salir al césped, ahí sí, se olvida de cualquier símil deportivo. Y no ahorra adjetivos. Es puro discurso Vox.

Vídeo | Jorge Buxadé: “Sánchez es un tirano y lidera el gobierno más corrupto de la historia”

Califica a Pedro Sánchez como "tirano, manipulador, mentiroso, vil y miserable" y a Ursula von der Leyen la tacha de "loca y autoritaria". Tampoco se muerde la lengua contra el discurso de Isabel Díaz Ayuso en materia de inmigración. "Es de un clasismo insoportable, rozando casi la xenofobia y el racismo".

Se refiere a las palabras de la presidenta madrileña defendiendo que la inmigración puede sostener el mercado laboral. Buxadé lo considera "una gran falacia" y lo rebate con datos.

Sus datos, porque cita un informe Disenso, una fundación vinculada a Vox. Ese estudio señala que el paro entre extranjeros es mayor que entre nacionales. "La mayoría de los inmigrantes no viene a trabajar: viene a vivir de las ayudas".

¿Cómo valora la reacción del Gobierno a la condena del fiscal general? ¿Y la de los socios?



Es la esperable en una organización política que se ha distinguido por su carácter criminal. El PSOE y la izquierda española jamás han creído en la democracia y en la soberanía nacional. Atacan a los jueces, es una izquierda sectaria capaz de lo peor con tal de no aceptar la voluntad del pueblo español y del cumplimiento de la ley.

Este viernes se celebró un homenaje en el Congreso con motivo del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía. Santiago Abascal no fue y dijo que Alberto Núñez Feijóo "se hizo la foto con la mafia socialista". ¿También el Rey se hizo esa foto?



Vox jamás va a estar presente en un acto organizado por la mafia socialista, lo ha dicho Santiago Abascal en numerosas ocasiones. Es un partido que tiene condenado al fiscal general, a dos secretarios de Organización encausados, a la mujer y hermano del presidente con un juicio oral pendiente. No participamos de aquelarres ideológicos y de actos de propaganda. Por desgracia, Su Majestad el Rey está obligado por responsabilidad institucional.

Vox dice que Sánchez ha "colonizado, manoseado y tomado al asalto" todas las instituciones del Estado. ¿También la Monarquía?

La quieren usar para sus intereses, que son la destrucción de la unidad de la nación, el ataque a su integridad e identidad, que es lo que representa la Monarquía. El respeto a las instituciones y a lo que significa, incluso más allá de las personas, es esencial.

Foto: Javier Carbajal.

Se cumplen dos años de la investidura de Sánchez. ¿Qué balance hace de la legislatura?

Son dos años de corrupción, de ineficacia en el Gobierno y de vender la nación al separatismo, la Ley de Amnistía, regalarles el Gobierno... Son también dos años de sumisión al Gobierno de Bruselas, a Ursula von der Leyen. Podríamos coger la imagen de las riadas de Valencia y Teresa Ribera, ministra en su momento responsable de todos los organismos públicos vinculados a evitar lo que sucedió hace un año,y ahora vicepresidente de la Comisión Europea con Ursula von der Leyen. Este es el problema. En Bruselas están al mando los peores.

¿Y cuál ha sido el papel de Vox en estos dos años de legislatura?

Combatirles, combatir desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y hasta durmiendo estamos soñando y pensando en cómo combatir al Gobierno de Sánchez.

Judicialmente, con la personación en todos los procesos criminales abiertos contra Sánchez, su hermano, su mujer, los miembros de Moncloa, los ministros y sus secretarios generales de Organización, desde Cerdán a Ábalos. Luego, la batalla institucional, que es no darles ni un milímetro como dice Santiago (Abascal) y no votar nada a favor. Y también en la calle, porque es necesario que se vea que los españoles no pueden más.

"El Partido Popular no garantiza un cambio de políticas. Son los principales aliados del PSOE"

Ustedes denuncian constantemente el bipartidismo de PP-PSOE y sus pactos en Bruselas, pero hoy la única vía para desalojar a Sánchez parece que pasa por apoyar al PP de Feijóo. ¿Cómo valora esto?

La vía para desalojar a Sánchez es, primero, que Sánchez convoque unas elecciones. No podemos empezar a vender la piel del oso cuando aún no lo hemos cazado. Los españoles tendrán que dar su veredicto en las urnas. La responsabilidad de Vox es conseguir que más españoles voten a Vox, porque Vox sí que garantiza echar a Sánchez.

¿El PP no?

No. Lo hemos visto en Extremadura. No ha habido un cambio de políticas y la señora Guardiola ha convocado unas elecciones presentando unos presupuestos sin ni siquiera sentarse a negociar con Vox las enmiendas transaccionales.

El PP no garantiza un cambio de políticas. Son los principales aliados del PSOE, siguen siéndolo en lugares tan emblemáticos como Ceuta, pero también en Bruselas y en Extremadura.

Precisamente allí hay elecciones anticipadas en diciembre. Los sondeos dicen que María Guardiola podría volver a necesitar los apoyos de Vox. ¿Estarían dispuestos a negociar, podrían pedir de nuevo entrar en la Junta?

Siempre decimos lo mismo. Y podemos parecer hasta cansinos. Hay que ir a votar el 21 de diciembre, que no es el día más cómodo para muchos extremeños, porque estarán volviendo de sus universidades y preparando las fiestas de Navidad.

Los extremeños que quieren votar en defensa de la central nuclear de Almaraz, en favor del Tajo, de la ejecución del Plan Badajoz, de los regadíos, de las infraestructuras para Extremadura, tanto en la línea de la Ruta de La Plata como en lo que linda con Madrid, la defensa del sector agrario, combatir la PAC de Ursula von der Leyen y de Teresa Ribera, ¿sabe lo que tienen que hacer? Votar a un partido que va a plantear todas las batallas, que es Vox.

Luego pueden votar otras cosas, y a partir de ahí habrá un resultado. Nosotros nunca, nunca, nunca... No hay ni un solo caso en el que Vox haya producido eso que ustedes los periodistas, no digo todos, llaman "bloqueo".

Foto: Javier Carbajal.

Ahora, lo que no vamos a aceptar es el trágala. Tenemos una propuesta que todo el mundo conoce. El PP la conoce perfectamente y ellos saben que podemos llegar a convenir para un mejor futuro para Extremadura, que será un mejor futuro para España.

En la Comunidad Valenciana, el acuerdo con Juanfran Pérez Llorca entre PP y Vox está encarrilado. Sin embargo, en otros sitios, como Extremadura o con Jorge Azcón en Aragón, el entendimiento es mucho más difícil. ¿A qué lo achacan? ¿Creen que existen dos PP? ¿Por qué en unos sitios hay mayor disposición y en otros no?

Mazón en Valencia y también el PP de Murcia han hecho una declaración fundamental rechazando el Pacto Verde Europeo y el Pacto de Migración y Asilo. Los dos grandes acuerdos entre socialistas y populares.

Lo que no alcanzo a ver es por qué líderes del PP en una determinada región dicen "sí, coincidimos con vosotros; rechazamos el Pacto Verde Europeo y sus consecuencias para el sector agrario, el industrial, el pesquero, el sector servicios... y coincidimos con vosotros en rechazar la llegada masiva indiscriminada de inmigrantes a España".

Sin embargo, en otras regiones dicen que no. Sigo sin comprenderlo. Y, hombre, ya soy talludito, ya tengo edad. Están pensando en el regate corto, en la encuesta.

¿Feijóo tiene ahí la última palabra o es algo decidido en los territorios?

Tendría que preguntarle al señor Feijóo, pero es verdad que hay situaciones que sorprenden.

¿Como cuáles?

Como estos juegos, que en Valencia se alcancen unos muy buenos presupuestos para la reconstrucción, que en Murcia también se alcance un acuerdo y se tomen medidas que, aunque no resuelven el problema de la inmigración masiva y descontrolada, lanzan un mensaje al mundo: "Oiga, mire, aquí no queremos centros de menas, no queremos que los extranjeros que entran ilegalmente estén en mejores condiciones que los españoles".

En cambio, en Aragón o en Extremadura se lanzan otros mensajes.

Hablando de inmigración, ¿qué solución propone Vox?

La primera es lanzar un mensaje al mundo: en Europa no se puede entrar ilegalmente, solo pueden entrar legalmente aquellos que vienen a contribuir. Y contribuir no es solo cotizar y pagar impuestos. Es no poner en duda nuestro modo de vida, no discutir nuestras costumbres y respetarlas. Punto. Poner fin al multiculturalismo.

A partir de ahí, hay que cerrar acuerdos con terceros países para renegociar nuestra situación internacional, sobre todo con el norte de África. No puede ser que no tengamos acuerdos para que, por ejemplo, todos los ciudadanos de Marruecos que son detenidos aquí por estancia ilegal no sean inmediatamente entregados a Marruecos. Y no lo tenemos. Ni con Argelia, ni con Mauritania, ni con Libia, ni con Túnez.

Y a la vez, les estamos financiando los planes de regadío, las inversiones e infraestructuras hídricas. Esto no lo entiende nadie. Ursula von der Leyen cierra acuerdos comerciales en virtud de los cuales toda la producción de Marruecos entra aquí en España en condiciones favorables. No puede ser.

"El cambio en política migratoria del PP no es real. Feijóo dice que hay que controlar las fronteras porque Vox crece en las encuestas"

También hay que poner fin a la institución del arraigo y a las regularizaciones extraordinarias. Son una especie de amnistía general. Cuando oigo a los políticos del PP y del PSOE hablar de las regularizaciones de inmigrantes ilegales, digo: "¡Pero si estáis amnistiando!".

Ahí Feijóo parece que ha tenido un cambio de posición. Le acusan de copiar directamente las políticas de Santiago Abascal en política migratoria.

Ese cambio no es real. Ha pasado en un año de votar a favor de la regularización extraordinaria a decir que hay que controlar las fronteras. Pero no lo ha hecho porque aumente el número de violaciones a mujeres, los tiroteos o los machetazos, porque eso ya existía antes.

Lo ha hecho exclusivamente porque hay encuestas, como las que publica EL ESPAÑOL, que dicen que el PP está parado o hacia abajo y que Vox crece. Y dice: "¿Qué dicen estos chicos de Vox? Pues es lo que vamos a poner en nuestros papeles".

La semana pasada Ayuso dijo que sin inmigración no habría mano de obra suficiente para tareas como la limpieza o la construcción.

Es una frase horrible.

¿Por qué?

Es lo mismo que dijo Óscar Puente. Si coincides con él, quiere decir que tienes un problema. Es como la gran imagen del bipartidismo. Dicen lo mismo, uno 15 días más tarde que otro.

Es de un clasismo insoportable y rozando casi la xenofobia y el racismo. A mí me cuesta ya acusar a alguien de cosas de las que nos están acusando a nosotros, pero sí es una especie de clasismo ridículo: "Necesitamos inmigrantes para que vengan a limpiar los culos de nuestros abuelos o para construir". No es verdad.

Es la gran falacia de la inmigración masiva y descontrolada, que es la que han promovido PP y PSOE desde hace 40 años.

¿Por qué es una gran falacia?

La Fundación Disenso publicó hace poco un informe, también Neos previamente, y los porcentajes de desempleo entre los inmigrantes son muy superiores al porcentaje de desempleo nacional.

No vienen a trabajar, vienen a vivir de las ayudas. La mayoría de ellos. Lo sabe el español de a pie.

Hemos visto casos como el de Pontevedra, donde una mujer desesperada anunciaba a quién le habían tocado las viviendas de protección social y todos eran de fuera.

¿Y nuestros jóvenes? Y los no tan jóvenes. Ya hablamos de tipos de 40, de los que tienen un hijo y querrían tener otro pero necesitan una vivienda más grande y no pueden porque el precio está desorbitado. Y la vivienda protegida va para los de fuera.

La vivienda, junto con la inmigración, es una de las grandes preocupaciones para los españoles. ¿Qué solución plantea Vox? ¿Descartan mecanismos como el control de precios?

Sí, claro. José María Figaredo y Carlos H. Quero están yendo por toda España explicando este problema. El aumento de precios se está produciendo por un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

En primer lugar, hay que incrementar la oferta de pisos y liberar el suelo, que está literalmente secuestrado desde hace 50 años por los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Son ellas las que dicen que en este suelo se puede construir y en este no, y para construir tienes que pagar estas tasas, impuestos, comprar derechos urbanísticos...

Foto: Javier Carbajal.

Lo han convertido en un negocio brutal que además ha enriquecido ilegítimamente a muchos políticos. La mayor parte de los casos de corrupción tiene un origen urbanístico. Se han forrado con esto.

Luego hay que bajar impuestos en todo el proceso, no solo el IVA en la fase final de adquisición como ahora pide el PP, porque así cada vez hay más presión de demanda de pisos.

También hay que restringir la demanda. ¿Cómo? Luchando contra la inmigración masiva. En los últimos 10 años hay un incremento de 4 millones de personas nacidas en el extranjero que viven en España. Y claro, necesitan vivir en algún lado. Es una presión brutal de personas que o están ilegalmente o han dejado de residir legalmente, no tienen empleo... Eso es lo que hay que vigilar y controlar, no el precio.

En las últimas semanas se ha hecho muy viral un discurso en Aluche, al sur de Madrid, de su nuevo portavoz adjunto en el Congreso, Carlos H. Quero, que hablaba de "oligarquías", de "fondos buitre", de "los poderosos", y criticó que Ayuso ponía "alfombras" a la inversión extranjera. Algunos han dicho que sus ideas se aproximan a los inicios de Podemos.

Carlos H. tuvo bailando a todo el mundo en las redes, a los de un lado y a los del otro, a los de aquí y a los de allá y a los de acullá. Hizo un discurso cojonudo, impecable y explica la realidad que están viviendo los madrileños en los barrios. Para que luego un tuitero que no vive en Madrid o que vive en una urbanización a las afueras, o un político que vive con escolta y que a lo mejor ni paga la hipoteca porque ahora tiene una piso asignado por el Ministerio o por la comunidad autónoma, le critique.

"El discurso maravilloso de Carlos H. Quero sobre vivienda, ¿es de izquierdas o de derechas? Plantea soluciones de sentido común"

Pero la realidad que se está viviendo en los barrios es esa. Esos barrios que pierden su color, los olores, la textura. Y esa entrada masiva de inversión extranjera promocionada está destruyendo la vida de esos barrios.

El ascenso de Carlos H. Quero, por cierto, ha sido a costa de retirarle la portavocía adjunta a Javier Ortega Smith. ¿Hay una renovación de caras en Vox?

Obviamente, claro. Hay una renovación. Y ahora que estamos con las metáforas futboleras y a mí me gusta mucho el fútbol, desde jovencito, tengo que decir que el banquillo es muy bueno. Hay banquillo que es mejor que los titulares.

Entonces, ¿qué vamos a hacer, estar con los supuestos titulares? Los equipos tienen que ganar los campeonatos y los campeonatos se ganan con los mejores.

Y Carlos H., por ejemplo, en materia de vivienda, es un tipo extraordinario. Y José María Figaredo, otro, ¿es titular o es banquillo? ¿Quién decide? Es un tío buenísimo. Y Pepa Millán e Ignacio Garriga. Son buenísimos.

¿Y Javier Ortega Smith?

Javier Ortega Smith ha tenido su momento. Lo que me parece muy injusto por parte de él es que diga que es "injusto" que se cambie la portavocía adjunta. Máxime cuando sigue siendo diputado y sigue siendo portavoz del grupo municipal de Madrid.

Sí, pero no parece que vaya a repetir en las listas.

Yo sólo puedo contar mi experiencia personal. Yo estaba de titular, de portavoz del partido, y entonces dijeron: "Te retiras, que ahora va a jugar Fúster, que lo hace mejor que tú". Y dos años más tarde digo: ¡Coño, pues es muchísimo mejor! Qué bien el entrenador que se dio cuenta, yo encantado. No hace falta ser titular siempre.

"Ortega Smith ha tenido su momento. Como en el fútbol, hay un banquillo que es mejor que los titulares"

Vox siempre ha dicho que los nombres son secundarios y que lo importante son las ideas y el mensaje. ¿Hay una excepción con Santiago Abascal? Lo digo porque él lleva ya diez años como presidente del partido.

No, no hay ninguna excepción. España es lo importante, los españoles, el empleo, la seguridad en las calles es lo que realmente nos preocupa. Pero Santiago Abascal es el presidente del partido, que es renovado democráticamente por los afiliados. Es que parece que se olvida, ¿qué presidente de partido grande en España es votado directamente por todos los afiliados en sufragio universal, libre, igual, directo y secreto?

Eso no sucede en los otros partidos que tienen sus compromisarios, los avales... Esto pasa en el PSOE y pasa en el PP. Pero en Vox no.

Pero es verdad que en Vox, siempre que ha habido una voz crítica, se ha intentado apagar o se ha acabado saliendo del partido.

No, no, eso no es verdad.

Los que han salido han hablado de "bunkerización"...

El que se sale, se sale por muy diversos motivos.

¿Se sale o le echan?

Aquí no se echa a nadie. Muchos se han ido voluntariamente. No voy a entrar en estas discusiones de "cuando estabas dentro del partido, no te quejabas". Aquí lo decisivo es que el partido va a mejor.

Yo pongo mi ejemplo. Yo era vicepresidente del partido y ya no lo soy. Alabado sea el Señor. Gracias. Era portavoz del partido y ya no lo soy. Y ahora es Fúster, y lo hace infinitamente mejor que yo.

"En Vox no se echa a nadie. Muchos se han ido voluntariamente. Lo decisivo es que el partido va a mejor"

Usted trabaja en Bruselas. Allí Vox ha variado de socios, porque ya no están con el ECR de Meloni, sino con Patriots. Abascal lleva un año al frente de esa coalición. Uno de los objetivos que se marcó fue el de construir una derecha patriótica unida a la conservadora, es decir, incluyendo a Meloni. ¿Ha habido avances? ¿Se mantiene esa idea del supergrupo o ve difícil que Le Pen, Meloni y Orbán se pongan de acuerdo?

Le Pen, Meloni y Orbán se ponen de acuerdo muchísimas veces. Llevamos un año, queda una legislatura por delante. Lo más importante es que Patriotas es el tercer grupo, el que genera más iniciativas. Estamos en situación de combate total contra Ursula von der Leyen y los burócratas proponiendo la derogación del Pacto Verde.

La cuestión es que soberanistas, patriotas y conservadores y reformistas, donde está Meloni, votemos todos como un solo hombre.

Foto: Javier Carbajal.

¿Y si votan como un solo hombre, por qué no hacer un supergrupo? ¿O eso ya lo dejamos para 2029?

Vamos a ir avanzando. Es una cuestión de política internacional, no es tan fácil. Además hay sensibilidades. Lo más importante es la unidad de acción. Y lo segundo es la unidad jurídica. La unidad de acción estamos en el camino mejor posible. Y lo otro, pues ya llegará.

Por supuesto que para nosotros ha sido siempre un deseo. Por eso nos fuimos de los reformistas a Patriotas, que tiene vocación de acoger a todo el que ame a su patria, sin etiquetas.

Esta semana se han cumplido 50 años de la muerte de Franco. El Gobierno y la izquierda sostienen que Vox es un partido franquista y que su electorado también lo es. Veo que se ríe.

El Gobierno de la corrupción, que está atacando la unidad nacional, que ha pactado y que ha dejado la dirección política de nuestra nación en manos de Bildu-ETA, que ha amnistiado a los golpistas, que los indultó previamente, que indulta a los antifa que atacan a nuestros simpatizantes en las carpas. ¿El Gobierno más criminal de la historia, más corrupto de la historia de España, nos dice eso?

Cualquier noche en Madrid o en Barcelona es una guerra en las calles. Hay una guerra en las calles, a la salida de las discotecas, en los bares, cuando las chicas vuelven a su casa, y los chicos también. Hemos visto noticias tremendas de una chica violada repetidamente en Alicante.

¿De verdad nos quieren llevar a un debate de hace 50 años? Por eso me río. ¡Pero si yo tengo 50 años, nací ese año, qué me está contando! El único Gobierno tiránico que yo he visto y experimentado en mi vida es el de Pedro Sánchez, un tipo que está demostrando, como dijo él, que puede gobernar sin Presupuestos y sin Parlamento. ¿Eso cómo se llama?

Califíquelo usted.

Que nos lo digan.

Precisamente mi siguiente pregunta era esa. Ustedes en distintas ocasiones han llamado a Sánchez "dictador". ¿Cree que España se encamina hacia una dictadura? ¿Y en qué se diferenciaría un hipotético régimen sanchista del régimen franquista?

No sé si hemos dicho dictador en concreto. Tirano sí, yo sí que le he llamado tirano, manipulador, mentiroso, vil, miserable. Todo eso es. Sociópata, psicópata. Es un tipo que se planta en Paiporta cuando hay cientos de españoles muertos ahí en los cauces de los ríos. Y viene un chaval enfadado y le da como de refilón con un paraguas. Y se convierte en la puñetera víctima nacional y se va llorando.

No es capaz de tener ni un mínimo de empatía con las víctimas, con esos españoles muertos. La frasecita esta, la dijera o no literalmente, todos los españoles saben que él lo que planteó es: "Si quieren ayuda, que la pidan". Este es Sánchez, esto es un tirano, por supuesto que lo es. Es peor que una dictadura.

"Tengo 50 años. El único Gobierno tiránico que yo he visto y experimentado en mi vida es el de Pedro Sánchez"

Las dictaduras tienen sus propias reglas, incluso. La tiranía no, es el capricho del tirano. Un señor que se levanta por la mañana y él decide lo que va a suceder. Pero claro, hay mucha gente que le baila el agua, hay gente que ha pactado con él, que se sienta con él a negociar. Y nosotros decimos que frente al tirano, combate. Hasta el final.

Por aclarar, ¿Sánchez sería peor que Franco?

Sánchez es el peor Gobierno de la historia de España. Lo hemos dicho. Lo dijo Santiago hace tres años. De estos tres años a aquí, fíjese usted lo que ha llegado a suceder. Muchísimo peor, muchísimo peor.

Hablando de Franco, la Asociación de la Memoria Histórica ha pedido al Gobierno que multe a Juan Carlos I por hablar bien de Franco en sus memorias. El Rey Emérito podría enfrentarse a una multa de hasta 150.000 euros. ¿Qué le parece?

Una burrada, una barbaridad. Lo que me preocupa es cuánto dinero público cobra esta asociación. No se puede opinar, esta es la clave. ¿No puedo opinar yo sobre Carlos I de España, sobre Isabel II, la II República, el régimen de Franco, la Transición o Sánchez? ¿No puedo opinar yo sobre la asociación esta de la mentira histórica?

Ayuso habló hace unos meses de que estábamos en un "ambiente preguerracivilista". ¿Comparte usted este diagnóstico? ¿Detecta un aumento de la violencia social y, si es así, a qué lo atribuye?

No. Creo que no hay ningún ambiente pre guerra civil. Sí hay una izquierda cada vez más violenta a la que luego el Gobierno indulta.

¿A qué se refiere?

Atacando las carpas de Vox, todos los fines de semana. Ya ni siquiera es noticia. Y el resto de partidos ya ni siquiera envían un tuit de apoyo y solidaridad.

Eso ha ocurrido con el ataque que sufrió un compañero de EL ESPAÑOL en Pamplona. El Gobierno no ha condenado el ataque, y el exvicepresidente Pablo Iglesias ha dicho que se trataba de un "infiltrado" de la Policía Nacional.

El señor Pablo Iglesias es un infiltrado del comunismo más atroz y asesino, del que dejó a los españoles indefensos en el peor momento de la pandemia, el que asumió el control de los sistemas sanitarios y dijo: "Yo voy a ser el salvador". Pero luego, cuando hay que asumir responsabilidades, huyó como una rata.

Foto: Javier Carbajal.

Toda mi solidaridad con ese compañero vuestro, sin duda alguna. Es una barbaridad. Pero mira, en nuestro caso es un compañero nuestro cada semana, cada fin de semana, en ocasiones más de uno. No solo en Vascongadas o Cataluña, sino en muchos otros lugares de España.

¿La culpa la tienen los discursos políticos? ¿A qué atribuye ese aumento?

Cuando el señor Sánchez dice lo que dice en la tribuna, o cuando el otro día Ione Belarra dijo que "hay que reventar a la derecha", identificando a la derecha y a la extrema derecha con Vox, siempre hay gente que decide que hay que reventarles.

¿Debería haber parado la Presidencia del Congreso esas palabras?

La Presidencia del Congreso lo que tiene que hacer es irse a su casa y responder del tema de los contratos de las mascarillas en Baleares.

Usted fue candidato de Falange Española de las JONS en el 95 y de Falange Española Auténtica en el 96. Ahora milita en Vox. Más allá de la distancia en el tiempo, ¿qué diferencias ve entre ambos proyectos?

Pensaba que después de seis años esta pregunta ya no formaba parte del cuestionario para Buxadé. Entre la España del 95 y 96 y el Jorge Buxadé del 95 con 20 años y el de ahora, que tengo 50, han cambiado muchísimas cosas. Pero el amor a España, al orden, al cumplimiento de la norma, a la Justicia, eso no ha cambiado en mí, nunca ha cambiado, ni la visión espiritual del mundo. En aquel momento no tenía ni novia y ahora tengo cuatro hijos ya crecidos.

¿Qué ha cambiado?

España ha cambiado del 2015 a aquí. He leído muchos artículos de opinión sobre los principios de Vox de 2015 y los de 2025. Vox genera mucha literatura. Los principios no han cambiado ni una coma. Pero es que España ha cambiado del 2015 al 2025. Tanto como que en 2015 Vox no hablaba de la Agenda 2030 porque no existía.

"Decir que necesitamos inmigrantes para limpiar los culos a nuestros abuelos es clasista, xenófobo, racista y una gran falacia"

En el último año se nacionalizaron 254.000 extranjeros, el año anterior 230.000. Vamos a una media de 200.000 en los últimos diez años. Hay dos millones de nuevos votantes. Hay una España totalmente distinta y Vox se plantea respuestas a la España actual. ¿Las etiquetas? Déjese de rollos y de si somos X o tal. El discurso maravilloso de Carlos H. Quero, ¿es de izquierdas o de derechas? Plantea soluciones de sentido común.

Es decir, que lo que cambia no es tanto Vox, sino que Vox se adapta a los cambios.

Vox tiene unos principios, la defensa de la unidad nacional, la vida, la libertad, la propiedad privada... Pero claro, en 2015 no teníamos Pacto Verde Europeo, ni Pacto de Asilo e Inmigración, ni a una loca Ursula von der Leyen, una autoritaria soberbia absolutamente alocada líder del PP Europeo diciendo que hay que coartar la libertad de expresión en las redes sociales y diciendo que hay que controlarlas.

Usted es catalán. Allí parece que les ha nacido un competidor en versión independentista. Hablo de Aliança Catalana y Sílvia Orriols.

Es un partido que está haciendo un agujero tremendo en las filas separatistas en cuanto a las expectativas de voto. Por eso el discurso de Rufián el otro día en el Congreso. Por eso Junts dice que rompe con el Gobierno, pero es mentira, sigue sosteniendo al Gobierno de Sánchez y lo va a seguir haciendo.

Y para nosotros... ¿Qué preocupa? Que determinadas personas que ven la inmigración masiva y descontrolada como un auténtico problema social acaben siendo engañadas por ese partido. Pero nosotros a lo nuestro.

El único líder político que está en la calle permanentemente es Ignacio Garriga. Animo a ver sus redes. Conoce la okupación ilegal de las viviendas, el ataque a los derechos de propiedad, la violencia de la inmigración islámica en Cataluña, la degradación de los barrios, la devastación de las economías, la destrucción de las familias... Todo eso se produce en Cataluña.

¿Cuando usted dice que le preocupa que haya posibles electores que acaben engañados por Orriols es porque les consta? ¿Tienen encuestas? ¿Esa preocupación en qué se basa?

No tenemos encuestas, tenemos cosas mejores a las que destinar nuestros fondos. Pero la semana pasada estuve en mi casa, en Barcelona, y hablé con muchos compañeros. Y detectan que votantes de Esquerra pueden votar a Aliança Catalana. Y luego viene Rufián tres días más tarde al Congreso y dice que tenemos que hablar de inmigración.

"Me preocupa que personas que ven la inmigración islámica como un problema acaben siendo engañadas por Sílvia Orriols y Aliança Catalana"

Tenemos vocación de mayoría absoluta. Vox no es un voto de nicho. Queremos ganar las elecciones y creemos que va a suceder, que va a haber una mayoría de españoles que va a decir que queremos que Vox asuma el Gobierno. Dirigimos nuestro discurso a todos, incluso a los que no nos votan y a los que no nos van a votar jamás.

Para mí ir a Bruselas no es un trabajo, es un servicio a España y todos los españoles, incluso a los que no me votan, me insultan en redes y me desean la muerte. Por eso, pensar que compatriotas catalanes míos que ven la inmigración masiva y descontrolada un problema, especialmente la islámica en Cataluña, acaben siendo engañados y votando esa alternativa que es pura disonancia controlada.

¿Controlada por quién?

No lo sé. Disidencia controlada es aquel que aparece enfrentándose al modelo. Pero cuando tú eres separatista y dices que no vas a hablar de separatismo, ella misma [Orriols] lo dice. No, ahora no toca. Es la frase de Pujol, ahora no toca.