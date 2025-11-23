Feijóo, sobre la cita secreta entre Otegi, Sánchez y Cerdán: "El pacto encapuchado no sólo era político, también económico"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo ha criticado la supuesta relación entre Pedro Sánchez y Koldo García, calificándola de no anecdótica y vinculada a reuniones secretas con Arnaldo Otegi antes de la moción de censura a Rajoy. Feijóo sugiere que el acuerdo entre Sánchez, Otegi, Santos Cerdán y Antxon Alonso no solo fue político, sino que también tuvo componentes económicos relacionados con contratos públicos. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusa a Sánchez de haber firmado un pacto clandestino con Otegi para impulsar la moción de censura, motivado por intereses económicos y falta de ética.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha constatado este domingo que la relación entre Pedro Sánchez y Koldo García no era tan "anecdótica" como sostuvo el presidente del Gobierno, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

"Claro, el típico conocido al que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi", ha comentado este domingo Feijóo.

"Y, ojo", ha añadido, "con la presencia de Santos Cerdán y Antxon Alonso parece que el pacto encapuchado no era solo político, sino también económico".

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 23, 2025



pic.twitter.com/4Dfe45yKai — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 23, 2025

Feijóo ha aludido así a la exclusiva publicada este domingo por EL ESPAÑOL, según la cual Pedro Santos y Santos Cerdán se reunieron con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura contra Rajoy, en un caserío al que les condujo Koldo García.

La cita tuvo lugar en la última semana de mayo de 2018, pocos días antes de la moción de censura impulsada por Sánchez que derribó al Gobierno de Rajoy.

Feijóo alude en su mensaje a la relación "económica" que ya en aquel momento mantenían Santos Cerdán (que acaba de salir de prisión) y el empresario Antxon Alonso, como accionistas de la constructora Servinabar, que recibió contratos millonarios del Ministerio de Transportes y el Gobierno de Navarra.

Además de esta relación mercantil corrupta, Antxon Alonso fue al mismo tiempo quien actuó de mediador para facilitar los pactos del PSOE con Bildu y el PNV para que Sánchez llegara al poder.

"Capuchas fuera", ha comentado por su parte el secretario general del PP, Miguel Tellado.

"Sánchez en persona firmó un pacto con Otegi durante una reunión clandestina a la que le llevaron sus esbirros del Peugeot, Santos Cerdán y Koldo", ha señalado Tellado en relación a la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL.

— Miguel Tellado (@Mtelladof) November 23, 2025



https://t.co/aieUG2Mvpk — Miguel Tellado (@Mtelladof) November 23, 2025

Todo ello acredita, a su juicio, que "la moción de censura se impulsó desde la amoralidad y la indecencia más absolutas y con el objetivo de saquear las arcas públicas y robarnos la democracia".

"Sánchez no puede seguir siendo presidente ni un día más. La democracia está en juego", ha advertido el número dos del PP.

