Cerdán, el socialista gourmet que "siempre pagaba con tarjeta" y se gastó 7.490 euros en un restaurante

Nada más estallar el caso Ábalos, el por entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no dudaba en expresar su conmoción a todo aquel líder territorial del partido que le quisiese escuchar.

"Me han engañado", se lamentó ante un barón socialista al que citó en su despacho en Ferraz, el mismo en el que, según queda acreditado en el informe de la UCO, se encontraba con su socio Antxón Alonso. "Lo vi tan afectado que le creí", rememora su interlocutor.

Cerdán siempre fue diferente a Ábalos. A diferencia del valenciano, el navarro siempre pagaba con tarjeta, como recuerdan algunos de los que compartieron mesa y mantel con él.

Lo que nadie sospechaba es que una de esas visas estaba a nombre de Servinabar, la constructora con sede en Navarra en la que Cerdán poseía en secreto el 45% de su accionariado. También pedía el ticket y el resguardo, como acreditan varios comensales.

De momento, en Ferraz descartan por ahora comprobar si los pagos en los restaurantes que aparecen en el informe, y que fueron abonados con la tarjeta a nombre de Antxón Alonso, los pasó como gastos al partido.

El PSOE ya admitió que habían pagado a Cerdán 30.000 euros en efectivo por la liquidación de sus gastos de representación. Una cantidad que en la formación consideran razonable, debido a la cantidad de viajes y eventos a los que asistía.

Aunque hay varios gastos que salen en la tarjeta de Servinabar que coinciden con la campaña de las andaluzas de 2022. Durante esos días, Santos Cerdán abonó 188 euros en un restaurante en Sevilla, otros 48 en uno en Málaga y 37 en una vermutería.

En el partido siguen definiendo al exsecretario de organización como "un monje" y marcan distancias con su antecesor. "Ábalos era más disfrutón", sentencian en la dirección del PSOE, donde siguen defendiendo que el navarro tenía una vida más austera.

Aunque si algo le gustaba a Cerdán era tener "comidas de trabajo" con líderes territoriales.

Dos eran sus restaurantes preferidos. Uno sale reflejado en el informe de la UCO. Se trata del restaurante Sazadón, situado a unos metros de su ático en la calle Hilarión Eslava, de Madrid, y en el que se gastó 7.470 euros en 49 comidas.

Allí, una paletilla de cabrito lechal cuesta 30 euros. Lo más caro es el chuletón de Buey Wagyu, a 140 euros el kilo.

En el partido, ahora nadie quiere admitir que se reunió con Cerdán en este local.

Donde sí reconocen reuniones es en otro de sus restaurantes favoritos: la Manduca de Azagra, regentado por unos paisanos suyos de la Ribera del Alto Ebro y especializado en verduras.

Este local navarro, decorado de forma minimalista, está situado en el corazón de Chamberí. Allí era visto con frecuencia con altos cargos del partido. Su plato estrella, los pimientos de cristal, ronda los 55 euros.

En la tarjeta a cuenta de Servinabar no hay ningún cargo de este restaurante, como tampoco lo hay de La Cantina del Hipódromo, donde acudía los fines de semana a comer con la familia y con algunos amigos navarros.

En el seno del partido, también era conocida su mujer Paqui Muñoz. Una sevillana con "mucho carácter" que no dudaba en acompañar siempre a su marido.

El socio de Cerdán, Antxon Alonso, no solo la contrató durante 4 meses en 2018, con un sueldo de 1.900 euros mensuales. También pagó íntegramente el alquiler de la vivienda familiar en Madrid y les amuebló la casa.