Pablo Iglesias tras la condena del fiscal general: "Sánchez y Bolaños acabarán en la cárcel, salvo que se vayan del país"

El exvicepresidente Pablo Iglesias, en el informativo matinal de su Canal Red. Canal Red

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Iglesias ha advertido que Pedro Sánchez y Félix Bolaños podrían acabar en la cárcel tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Iglesias considera que la sentencia del Supremo debe obligar al PSOE a reflexionar sobre sus alianzas y estrategias políticas, especialmente en relación con el Poder Judicial. El exvicepresidente ha criticado la política de pactos del PSOE con el PP y propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar el CGPJ sin el apoyo de los populares. Iglesias sostiene que el actual contexto político y judicial podría llevar al exilio o la prisión a miembros del Gobierno y periodistas si la derecha gana las próximas elecciones.

El fundador de Podemos Pablo Iglesias ha utilizado la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para meter miedo al presidente Pedro Sánchez y sus ministros.

A su juicio, la sentencia del Supremo cuyo fallo se conoció el jueves obliga al PSOE a "hacer una reflexión".

"Aunque estén perplejos, hay que decirles que van a acabar en la cárcel", ha advertido Iglesias en su televisión de YouTube, Canal Red.

Hoy ha estado Pablo Iglesias en ⏰Despierta! y ha hecho un análisis de la condena al fiscal general del Estado y de la operativa de la derecha y del PSOE que no vas a ver en ningún otro sitio.



Aquí el programa completo ➡️ pic.twitter.com/tfIlIiY0iC — Tomachesky (@Tomachesky1) November 22, 2025

"Pedro Sánchez va a tener que irse del país o es probable que acabe juzgado, condenado y en prisión", ha pronosticado el exvicepresidente del Gobierno, "y eso puede ocurrirle también a Bolaños y a un montón de periodistas".

Esta es la interpretación que Pablo Iglesias hace de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por filtrar información reservada de la pareja de Ayuso.

En tono de sorna, Iglesias se ha mostrado convencido de que García Ortiz, en estos momentos, debe estar "tomando lorazepanes porque aún no se cree lo que ha ocurrido".

Y los miembros de la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJPD), "deben estar muertos de miedo. Porque, ¿quién va a aceptar ahora que le nombren fiscal general del Estado?".

El PSOE ha estado instalado hasta ahora en las tesis del "malmenorismo", según Iglesias.

"Es un partido que piensa que puede recomponer sus relaciones con una parte del poder empresarial", ha comentado, "o que puede repartirse el Poder Judicial con la derecha, como intentaron en el último acuerdo entre González Pons y Bolaños".

Pero Iglesias confía que la condena del fiscal general haga que los dirigentes del PSOE cobren conciencia de que todo ha cambiado, porque "hay un nuevo viento en Europa y América que impulsa una involución".

Si la derecha gana las próximas elecciones, ha advertido Iglesias, "lo que le queda al PSOE de poder empresarial, que se llama Telefónica e Indra, eso se acaba".

Durante su intervención en Canal Red, Pablo Iglesias ha ofrecido al presidente Pedro Sánchez un consejo: "El PP es una mafia", ha dicho, "y lo único que funciona con la mafia es el comunismo".

"O se da la pelea en el marco del Estado, de la empresa y de los medios de comunicación", ha reflexionado el exvicepresidente del Gobierno, "o nos matan. Y eso quiere decir que nos meten en la cárcel o mandan a un montón de gente al exilio".

Porque, a su juicio, el presidente Pedro Sánchez hasta ahora ha pecado de ingenuo, al nombrar a dos "ministros de derechas" como Fernando Grande-Marlaska (en Interior) y Margarita Robles (en Defensa).

"Un aplauso para Pedro Sánchez", ha comentado con ironía, "puedes contarlo en el próximo libro que te escriban, Manual de resistencia, el Perro es más listo que nadie".

"Hay que ser idiota para negociar el CGPJ" con el PP, ha indicado Iglesias al respecto, "en lugar de reformar la Ley del Poder Judicial para cambiar la correlación de fuerzas".

Tras conocer la condena del fiscal general, Podemos ha recuperado su idea de utilizar los votos del "bloque de investidura" para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de renovar el CGPJ sin la participación del PP.

Algo que permitiría al PSOE y sus socios controlar por completo el nombramiento de jueces y magistrados en órganos clave como el Tribunal Supremo.