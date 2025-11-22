Un Madrid-Barça frente a los okupas: Almeida y Collboni irán al Senado a comparar modelos en unas jornadas monográficas

El fenómeno de la okupación ilegal preocupa especialmente en grandes ciudades y, según el PP, ha aumentado un 54,7% desde el inicio del mandato de Pedro Sánchez.

El PP impulsa leyes y un protocolo antiokupas que permite desalojos en las primeras 48 horas sin orden judicial, mientras denuncia la inacción del Gobierno central y el bloqueo de la ley antiokupas en el Congreso.

El Senado inicia unas jornadas monográficas sobre la okupación ilegal, con la participación de expertos, profesionales, afectados y los alcaldes de Madrid y Barcelona para contrastar sus modelos de actuación.

El Senado inicia este lunes unas jornadas monográficas sobre okupación ilegal, en la Comisión de Vivienda. A ellas acudirán expertos, profesionales y afectados. Pero el evento de mayor envergadura será la confrontación de modelos antagónicos entre los alcaldes de Madrid y Barcelona, el 14 de enero de 2026.

José Luis Martínez-Almeida y Jaume Collboni han aceptado comparecer en esa sesión para exponer sus respectivos modos de afrontar el fenómeno. El contraste entre ambos enfoques reflejará el diálogo institucional dentro de la polarización política sobre una cuestión que genera creciente preocupación social.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha señalado que "Pedro Sánchez ha entregado las llaves del mercado de la vivienda a los okupas".

Y es que desde el PP tienen clara su posición, tal como reflejan los dos proyectos de ley que han impulsado en la Cámara Alta: "Al okupa se le desaloja, al propietario se le respeta".

Las jornadas darán comienzo este lunes 24 de noviembre con la comparecencia de expertos y profesionales del sector. Participarán representantes de JUPOL, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Alicia García: "Cada día 45 viviendas okupadas, 45 familias desprotegidas"

El PP ha impulsado un protocolo antiokupación que contempla actuaciones policiales en las primeras 48 horas sin necesidad de orden judicial. Este modelo, adoptado por el Grupo Popular, contrasta con la inacción del Gobierno socialista en materia de vivienda.

La estrategia senatorial del PP busca presionar al Ejecutivo sobre una materia que lleva bloqueada casi dos años en el Congreso. La ley antiokupas cuenta con apoyo de PNV, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, pero el Gobierno impide su tramitación en la Cámara Baja.

El Senado aprobó este miércoles presentar un conflicto de atribuciones contra el Congreso, y Alberto Núñez Feijóo ya anunció acciones legales contra Francina Armengol por lo que considera un "fraude de ley" al bloquear las iniciativas legislativas aprobadas en el Senado. El líder del PP sostiene que la presidenta socialista incumple sus funciones constitucionales.

Pero de momento, las sesiones monográficas ponen el foco sobre el problema y sus posibles soluciones. A ellas acudirán expertos y afectados, que expondrán el impacto real de la okupación ilegal en el mercado inmobiliario español.

"Un hogar se protege"

El PP pretende evidenciar la falta de respuesta del Gobierno ante un problema que afecta especialmente a las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona.

El modelo madrileño de Almeida se basa en intervenciones rápidas y contundentes contra la okupación. Barcelona, bajo la gestión del socialista Collboni, ha adoptado un enfoque diferente que da más relevancia a la mediación y los servicios sociales.

García advirtió que "en España hay miles de familias viviendo con un miedo que nadie debería sentir". Subrayó que ese miedo a perder la casa, a que alguien entre y okupe "mientras el Gobierno mira hacia otro lado", tiene consecuencias visibles: menos seguridad jurídica, menos oferta y precios más altos.

La portavoz popular denunció que "cuando la ley protege al okupa, abandona al propietario". Recordó que desde que Sánchez gobierna, la okupación ha crecido un 54,7%: "Cada día, 45 viviendas okupadas, 45 familias desprotegidas".

García concluyó con un mensaje tajante: "Sin freno a la okupación no habrá solución a la crisis de vivienda, por eso abrimos las puertas del Senado a expertos, profesionales y afectados". La portavoz popular reafirmó el compromiso de Feijóo: "Una vivienda no es un botín, es un hogar y un hogar se protege siempre".