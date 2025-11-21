Tras la sentencia, el Gobierno ha acatado pero no compartido el fallo del Supremo y ha insistido en la importancia de defender la soberanía popular frente a la desinformación.

La condena a dos años de inhabilitación para García Ortiz por revelar datos tributarios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha dejado a Sánchez en una posición especialmente incómoda.

El presidente defendió públicamente la inocencia de García Ortiz en varias ocasiones, afirmando que "la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente" y respaldando su labor desde el Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha mostrado reiteradamente su apoyo y confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incluso durante el proceso judicial que finalmente lo condenó.

La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dejado en una posición especialmente incómoda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sus reiteradas muestras de apoyo y "confianza" al máximo responsable del Ministerio Público, sentenciado a dos años de inhabilitación por revelar datos tributarios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se han vuelto en su contra.

Durante meses, Sánchez ha respaldado públicamente a García Ortiz a pesar de la presión política y mediática. Lo hizo en varias ocasiones y con frases que hoy resuenan con fuerza por su carga simbólica.

Vídeo | Todas las veces que Sánchez puso la mano en el fuego por el fiscal: del "¿quién va a pedir perdón? al "es inocente". Pablo Danubio

"El Gobierno de España cree en la inocencia del fiscal general del Estado y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún", declaró en una entrevista en El País en pleno juicio. Unas palabras que pretendían cerrar este capítulo y que ahora son citadas con ironía por la oposición.

"La verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente", llegó a decir.

Pero esas no fueron sus únicas palabras de apoyo. El pasado 29 de julio, desde el Palacio de Miravent, Sánchez reafirmó la postura del Ejecutivo: "Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia".

En la sesión de control al Gobierno del 11 de junio, fue incluso más tajante: "Entre los delincuentes y los fiscales que persiguen delincuentes, siempre apoyaremos a los segundos". Ahora, la sentencia judicial ha alterado por completo el sentido de aquella declaración.

Pero, quizá, la mayor línea de defensa la erigió cuando la UCO no logró encontrar ninguna evidencia clara de delito tras el registro del móvil de García Ortiz: "¿Quién va a pedir disculpas, quién va a pedir perdón?", respondió en tono desafiante durante el Consejo Europeo del 19 de diciembre.

Sánchez también remarcó esa "confianza" durante la comparecencia en La Moncloa con motivo del balance del año 2024. No tuvo problemas en expresar nuevamente "la confianza del Gobierno en su fiscal general".

Ya en el presente, tras la sentencia, el Gobierno ha acatado pero "no compartido" el fallo del Supremo.

Desde el Congreso y en el marco de las conmemoraciones por la muerte de Franco hace 50 años, Pedro Sánchez ha instado a defender "la soberanía popular" de aquellos "que se creen con la prerrogativa de tutelarla" desde el Congreso de los Diputados.