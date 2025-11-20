Un 68% apoya la exhumación de fosas pero un 50% rechaza la Ley de Memoria y un 61% los actos de Sánchez sobre Franco

La retirada de símbolos franquistas cuenta con un 56,3% de apoyo, pero medidas como la disolución de fundaciones franquistas y la concesión de nacionalidad a descendientes de exiliados logran un mayor consenso social.

Un 61% de los encuestados desaprueba los actos del Gobierno por el 50 aniversario de la muerte de Franco y prioriza la celebración de la Constitución.

La Ley de Memoria Democrática divide a la sociedad: un 47% la aprueba y un 48,1% la rechaza.

El 68% de los españoles apoya la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil, mientras que solo el 45,5% respalda la exhumación de Franco.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, una de sus mayores aspiraciones ha sido la llamada "regeneración democrática".

Para ello, ha querido ahondar en la historia reciente de España y ligarla, principalmente, a la Guerra Civil y la dictadura posterior. Todas estas iniciativas no han terminado de cuajar en la sociedad.

Según la primera gran encuesta sobre Franco y su régimen realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, la mitad de los españoles rechazan la Ley de Memoria Democrática y seis de cada 10 hacen lo mismo con los actos del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Un año después de llegar a Moncloa, Sánchez ordenó la exhumación de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros —antes, Valle de los Caídos—, y ha continuado con la retirada de símbolos franquistas o la disolución de entidades que hacen apología del franquismo.

Una de las políticas más controvertidas que ha ejecutado es la Ley de Memoria Democrática. Una norma que iba más allá de la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y que, según esta encuesta, genera una fuerte división.

Un 47% de los españoles aprueba la ley frente a un 48,1% que la rechaza.

Las diferencias se acentúan al mirar por partidos. Los simpatizantes de Podemos y Sumar la sitúan casi en el sobresaliente, con un 9,7, seguidos del electorado socialista, que le concede un 8,2. Los votantes del PP apenas le otorgan un 1,1 y los de Vox un 0,5.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, amplió las reparaciones a las víctimas, declaró nulas las sentencias políticas del franquismo, resignificó espacios como Cuelgamuros y ordenó la retirada de honores y distinciones concedidos durante la dictadura.

Este diario ha preguntado sobre algunos de los aspectos de la ley.

Una de las medidas con mayor respaldo, con un 68,2% de los españoles a favor, es la exhumación de fosas comunes y la recuperación de cadáveres.

Durante estos años, el Ejecutivo ha financiado campañas de localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil en fosas comunes —con cerca de 9.000 cuerpos recuperados desde 2019— y ha iniciado el desarrollo de un banco estatal de ADN para facilitar identificaciones.

Incluso entre votantes del PP, que suspenden en bloque prácticamente todas las actuaciones del Gobierno. Esta es una de las pocas que se acercan al aprobado: los populares le dan un 4,6.

La propuesta que más consenso genera y la única que aprueban tanto votantes del PP como de Vox es la concesión de la nacionalidad a los descendientes exiliados del franquismo. Recibe un apoyo del 75% y una nota media de 8,1.

Entre estas políticas que sí han tenido aceptación de la población, aunque no tanta, está la disolución de entidades que hagan apología del franquismo.

La medida tiene un 60,4% de aprobación y un 35,4% de rechazo. De hecho, si analizamos el caso de la Fundación Francisco Franco, su extinción cuenta con un apoyo del 55,6%, frente a un 40,8% que se muestra contrario.

Exhumación de Franco

La exhumación de Franco, en cambio, no cuenta con el respaldo mayoritario del país. Casi la mitad de los encuestados la desaprueba y solo un 45,5% la considera una buena decisión.

Solo los mayores de 66 años la apoyan de forma destacada. Entre los electores, únicamente quienes votan a Sumar y Podemos la califican por encima del notable.

Las campañas de memoria organizadas este año con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador —presentadas inicialmente como un centenar de actos y que, según el Ministerio de Ángel Víctor Torres, ya superan los 500— tampoco han encontrado una respuesta favorable entre los encuestados.

De hecho, es la iniciativa peor valorada. Un 60% de los ciudadanos las desaprueba, frente a un 29,1% que las respalda, y la media obtenida, un 3,2 sobre 10, es la más baja del conjunto.

Ni siquiera entre los votantes socialistas alcanza el notable en este caso y se queda en un 6, la misma valoración que les asignan los electores de Yolanda Díaz y Ione Belarra.

Muerte de Franco

La encuesta también refleja un claro rechazo social a la celebración de los 50 años de la muerte de Franco, cuya efeméride es hoy. Solo un 35,3% de los españoles está de acuerdo con que se conmemore este aniversario, frente a un 57,1% que lo desaprueba.

Además, el conjunto de la sociedad prioriza claramente la celebración de los 50 años de la Constitución frente a la conmemoración de la muerte de Franco.

Un 73,9% de los españoles considera más importante celebrar el aniversario de la Carta Magna, frente a solo un 11,7% que apuesta por conmemorar el fin de la dictadura.

Símbolos franquistas

La encuesta de EL ESPAÑOL también ha preguntado por la retirada de símbolos franquistas, que incluye placas, monumentos y el cambio de nombres de calles.

La medida es apoyada por un 56,3%, mientras que un 41% la rechaza. La valoración media, aunque positiva, no es especialmente alta y se sitúa en un 5,8 sobre 10.

La exhumación de otros jerarcas franquistas distintos a Franco resulta también controvertida, con un empate técnico: el 46,9% la aprueba y el 48,5% la rechaza.

Por último, la ampliación para eliminar por completo los símbolos y vestigios franquistas en todo tipo de espacios obtiene un apoyo del 52,5%, con un 43,6% en contra.

La publicación de este gran sondeo vendrá acompañada el próximo sábado, 22 de noviembre, de los microdatos íntegros de la encuesta, que EL ESPAÑOL pondrá a disposición de cualquier lector para que pueda revisar la muestra y tener la información pormenorizada.

Como en anteriores estudios, los datos se ofrecerán en un archivo en formato SAV generado con el programa SPSS.

Ficha técnica

Se han realizado 1.500 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 15 a 18 de noviembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento. Los microdatos estarán disponibles a partir del sábado 22 en las páginas del periódico.