El Gobierno se "muerde la lengua" tras la sentencia del fiscal general y elegirá a su sustituto "en los próximos días"

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La condena se refiere a la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales. El Gobierno ha expresado respeto por la decisión judicial, aunque no la comparte, y ha anunciado que elegirá un sustituto para el fiscal general en los próximos días.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado que se "muerde la lengua" tras conocerse la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

En cualquier caso, el Ejecutivo ha expresado su "respeto a la decisión" aunque "no la comparte" y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximos días.

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado sobre la condena, ha sido, de momento,"Voy a morderme la lengua y ser prudente", ha afirmado a la salida de un acto, pidiendo tiempo para leerlo en profundidad antes de realizar más declaraciones.

A la espera de conocer la sentencia completa, fuentes del Gobierno insisten en su respeto a la Justicia pese a no compartir el fallo.

Asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que garantiza que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.

De la misma forma, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad" en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.

El Ejecutivo, con Sánchez, a la cabeza, y el PSOE siempre habían defendido la inocencia del fiscal general y había asegurado que el tiempo le daría la razón y pondría las cosas en su sitio.

No obstante, había expresado en todo momento su respeto a la Justicia y que asumía la responsabilidad de sus manifestaciones en caso de que García Ortiz, como finalmente ha ocurrido, fuera condenado.

El fallo no ha sido por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela-- y con el voto discrepaste de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.

El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.

La condena se ha adelantado este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.