Azcón baraja elecciones en febrero tras el bloqueo de Vox a los Presupuestos: pondría las urnas antes que Castilla y León

Azcón señala que la falta de acuerdo con Vox y la ausencia de alternativas del PSOE dejan como única salida una nueva consulta a las urnas para renovar la mayoría.

La posible convocatoria electoral en Aragón se adelantaría a la de Castilla y León, siguiendo la estrategia del PP de encadenar elecciones en varias comunidades.

El Ejecutivo autonómico presentará en los próximos días su proyecto de Presupuestos, pero si no logra el apoyo necesario, Azcón disolvería las Cortes el 8 de diciembre.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, contempla convocar elecciones anticipadas en febrero debido al bloqueo de Vox en la negociación de los Presupuestos.

"La posibilidad más seria es que convoquemos elecciones", reconoce Jorge Azcón. El presidente de Aragón afronta una encrucijada política que le obliga a elegir entre seguir "esforzándose" para pactar unos presupuestos con Vox o disolver las Cortes y refundar su mayoría, a causa del bloqueo en la negociación.

Vox ha roto las conversaciones desde hace un mes. Y ése es el detonante, tras la polémica sobre un asesor parlamentario acusado de "racista" por Azcón. El barón del PP en la región entendió entonces que debía prepararse para lo peor.

La orden que llega desde Génova es meridiana: "No se puede gobernar sin Presupuestos". Es la doctrina de Alberto Núñez Feijóo, aplicada ya en Extremadura con María Guardiola. Quien falla en dos ejercicios presupuestarios debe disolver su Parlamento.

Pero Azcón no ha tirado aún la toalla. "Una vez que tenemos los datos del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado lunes, y con gran parte de nuestro trabajo hecho previamente, bastará ajustar algunas cifras y en pocos días presentaremos los Presupuestos", anuncia.

El calendario es apretado pero factible. El Ministerio de Hacienda ya ha comunicado el techo de gasto, la senda de estabilidad y las entregas a cuenta. Con esos datos, el Ejecutivo aragonés puede cerrar el documento en breve y enviarlo a las Cortes. Entonces empieza la carrera contrarreloj.

Si Azcón opta por tomarle ya la palabra a los de Santiago Abascal, la primera fecha que aparece en su calendario es el 1 de febrero.

Para ello, disolvería las Cortes el 8 de diciembre. Es la primera opción viable que permite acelerar plazos sin coincidir con Navidad ni festividades que obstaculicen la campaña.

¿Por qué febrero? Porque Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, prevé convocar las elecciones para el 15 de marzo.

Si Azcón actúa rápido, Aragón iría antes. Y eso importa: "Cada región tiene que tener su espacio", apuntan desde la dirección de Génova. Y no sólo por cuestiones simbólicas, sino porque sitúa a la región en la ola de convocatorias electorales que el PP ha orquestado para debilitar al Gobierno de Sánchez.

Extremadura vota el 21 de diciembre. Castilla y León, en marzo. Andalucía, en mayo o junio. Es el calendario que comenzó a perfilarse en la cumbre de presidentes del PP celebrada en Murcia hace apenas dos meses. Un rally electoral donde Aragón podría tener un papel protagonista.

"Echar a Sánchez"

Pero hay más motivos. Azcón insiste en que "estamos en un momento histórico para Aragón, de creación de empleo, de atraer miles de millones de euros de inversión".

Por eso, hará "un esfuerzo para que haya presupuestos", subraya Azcón. Pero tanto Vox como el PSOE parecen no compartir el objetivo. El primero, porque cierra las puertas a cualquier negociación. El segundo, porque no ofrece alternativas que desbloqueen la situación.

Azcón admite que se fija no sólo en las Cortes de Aragón, sino en "otra prioridad, contribuir a echar a Sánchez de la Moncloa", explica en su círculo cercano. De ahí que escuche las indicaciones de Génova y las incluya en su planteamiento.

Si no logra "lo imposible", presentando sus Presupuestos "en días", sus equipos ya están preparados para activar el mecanismo electoral. Y en ese escenario, Azcón baraja que Aragón vote en febrero, adelantándose incluso a Castilla y León.

La mayoría que le dio estabilidad en mayo de 2023 podría renovarse entonces, sin necesidad de acudir a Vox.

"Ésa fue la mayoría política para el cambio que le dio un Gobierno y unos Presupuestos a esta tierra podría aprobar unos nuevos presupuestos ahora", recuerda Azcón. Pero ahora tiene la opción de seducir a Aragón Existe.

Con esa declaración sobre la mesa, las próximas dos semanas serán decisivas. Azcón juega su última baza presupuestaria. Si no funciona, Aragón se sumergirá en campaña electoral, antes que seguir navegando "la incertidumbre institucional".