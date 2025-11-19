Las claves nuevo Generado con IA Uno de cada tres profesores en España sufre agresiones, acoso o faltas de respeto por parte de los padres de sus alumnos, según el informe 'Defensor del Profesor 2024-25' del sindicato ANPE. El 71,3% de los docentes atendidos presentó síntomas de ansiedad, el 17,3% estuvo de baja médica y el 11,7% sufrió depresión, cifras superiores al año anterior. Las principales problemáticas incluyen faltas de respeto (30,3%), falsas acusaciones (28,5%), dificultades para impartir clase (17,3%), acoso (16%), amenazas (12%) y presión para modificar notas. La sobrecarga burocrática, el aumento del alumnado con necesidades especiales y la elevada interinidad (21% al 35%) agravan el malestar docente.

Faltas de respeto, acoso, agresiones físicas, falsas acusaciones, presión para que las notas de su hijo sean mejores e, incluso, ciberacoso.

Los docentes se enfrentan, año tras año, a un incremento no solo de la violencia de sus alumnos dentro del aula, sino también de los padres.

Y es que uno de cada tres profesores en España sufre agresiones de este tipo, según el último informe 'Defensor del Profesor 2024-25', presentado por el sindicato ANPE este martes.

Este estudio, que analiza en profundidad la situación del profesorado en centros educativos, revela que el malestar emocional entre los docentes sigue aumentando de forma alarmante al tiempo que se incrementa su malestar dentro del aula.

El 71,3% de los profesores atendidos durante el curso 2024-2025 por el sindicato presentaron síntomas de ansiedad, un 17,3% estuvieron de baja médica y un 11,7% sufrieron depresión, cifras que superan las del año anterior.

El informe destaca que los principales problemas que enfrentan los docentes son las faltas de respeto (30,3%), las falsas acusaciones (28,5%) y las dificultades para impartir clase (17,3%).

Además, el acoso (16%), las denuncias ante la inspección educativa (13,6%) y las amenazas (12%) son también frecuentes entre los colegios de nuestro país.

Problemas de los docentes. ANPE

La situación muestra un panorama complicado, donde los docentes cada vez tienen mayores retos educativos por la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) y la complejidad del alumnado (más población migrante y con problemas de lenguaje).

Situación a la que se suma un alumnado cada vez más violento y padres más sobreprotectores.

En cuanto a las agresiones, las conductas violentas entre el alumnado han crecido: un 7,1% de docentes ha sufrido agresiones físicas por parte de estudiantes y un 5% denuncia casos de ciberacoso.

En este sentido, los profesores de Secundaria y Formación Profesional son los más afectados por problemas con los alumnos, mientras que en Infantil y Primaria los conflictos se producen mayoritariamente con las familias.

Y es que los problemas con los padres han aumentado ligeramente, del 33,9% al 34,4%. Entre estos, se registra un incremento en las faltas de respeto, las falsas acusaciones y las presiones para modificar notas.

También se han documentado episodios de acoso y agresión física hacia docentes por parte de familiares.

De los conflictos con las familias, ANPE ha registrado 443 casos de falsas acusaciones (25,1%), 337 denuncias ante inspección (18,9%) y 320 faltas de respeto (14,9%).

Problemas de los docentes. ANPE

Asimismo, 138 docentes han denunciado presión directa para alterar las calificaciones de sus alumnos. Un dato elevado si tenemos en cuenta que la organización sindical no es la única entre los profesores del país y que estos datos están recogidos entre sus afiliados.

Todos estos problemas han derivado en un incremento de los servicios hacia el propio docente. Un 63,2% ha recibido apoyo emocional y el 24,8% asesoría jurídica.

La coordinadora del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, ha subrayado en el transcurso de la presentación del informe que los casos atendidos son cada vez más complejos, ya que confluyen factores como el síndrome de burnout, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento del alumnado con necesidades especiales y la incertidumbre laboral, entre otros.

Hay que recordar que el profesorado español es uno de los colectivos con mayor porcentaje de interinidad (contratos temporales) de la Unión Europea.

Según los datos más recientes, alrededor del 21% al 35% del profesorado en España es interino, una cifra muy superior al objetivo del 8% marcado por la Comisión Europea.

Por su parte, Sonia García, vicepresidenta nacional de ANPE, pone el foco en un problema que no está relacionado ni con el incremento de agresiones de los alumnos ni con la presión de las familias: la sobrecarga burocrática.

García asegura que este hecho sigue siendo la principal causa de estrés y desmotivación entre los profesores. Datos que concuerdan con el último informe TALIS de la OCDE presentado en España.