Zelenski en el Congreso: "Quiero que el Papa ejerza de mediador para traer a Ucrania a 20.000 niños secuestrados por Rusia"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha iniciado su tercera visita oficial a España visitando el Congreso, donde ha sido recibido por Francina Armengol, su presidenta, y por Pedro Rollán, presidente del Senado. Junto a ambos, ha firmado en el Libro de Honor de las Cortes.

Durante su paseo por el palacio legislativo, Zelenski, ha explicado a Rollán y a Armengol que en este viaje espera cerrar nuevos acuerdos que refuercen a su país frente a la invasión de Putin.

Pero ha incidido en otra misión esencial que le ha pedido al papa León XIV: "Quiero que la Santa Sede ejerza de mediadora para recuperar a los 20.000 niños ucranianos secuestrados por Rusia".

I met with Spanish parliamentarians – Speaker of the Congress of Deputies Francina Armengol and President of the Senate Pedro Rollán.



I briefed them on the situation at the front, Russia’s attacks on our people, apartment buildings, and energy infrastructure. Ukraine needs to… pic.twitter.com/VZ5IAFf5qp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025

El Santo Padre ya recibió en audiencia al presidente de Ucrania, justo después de su misa de inicio de pontificado, el pasado mes de mayo. Durante la eucaristía, ya había tenido palabras para Kiev refiriendo que "la martirizada Ucrania espera, finalmente, negociaciones por una paz justa y duradera".

De vuelta a su país, Zelenski se agradeció "la autoridad y la voz de la Santa Sede", deseando que "desempeñe un papel importante para poner fin a esta guerra", en su cuenta de la red social X, dado que "para millones de personas en todo el mundo, el Pontífice es un símbolo de esperanza de paz".

Desde entonces, su Gobierno ha agradecido la oferta del Vaticano para "servir de plataforma para las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia", y ha impulsado la mediación para la recuperación de los niños arrebatados como primer paso.

Ayuda militar

Hace unos meses, en febrero, Pedro Sánchez anunció en Kiev un nuevo paquete de asistencia militar por valor de 1.000 millones de euros para este 2025. Una cantidad idéntica a la que firmaron en un acuerdo formalizado en la Moncloa en 2024, durante la primera visita oficial de Zelenski a Madrid.

A su llegada a España, el presidente ucraniano publicaba en la red social X: "Hoy mantendré reuniones en España que se han preparado durante bastante tiempo. Esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo, ayudándonos a salvar vidas y a avanzar hacia el final de la guerra".

Armengol enseñando a Zelenski las marcas de los disparos del 23-F en el techo del Congreso. Efe

El presidente ucraniano acabó su mensaje deseando que "la reunión con el primer ministro Sánchez de España resulte en acuerdos" que refuercen a Ucrania.

El propio Zelenski, según fuentes presentes en su encuentro con Armengol y Rollán, ha especificado qué tipo de ayuda militar resulta "imperiosa" para su país. Ucrania necesita "más dinero y más armas", sobre todo misiles Patriot, para "repeler la agresión rusa" y "recuperar terreno" en el frente.

Visita completa

La visita comenzó a las 9:30 en el Congreso de los Diputados, donde fue recibida por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

Tras firmar en el Libro de Honor, Zelenski ha estado algo más de media hora reunido en el Congreso con dos delegaciones de las Cámaras.

Para finalizar la visita, Armengol le ha enseñado el hemiciclo, donde aún se pueden ver los disparos del golpe de Estado del 23F.

A diferencia de otras ocasiones, el mandatario ha dejado atrás el uniforme militar para vestir de civil.

Más tarde, tendrá una reunión con representantes de la industria militar europea, en la sede de Indra, y ya al mediodía se desplazará al Palacio de la Zarzuela, donde será recibido por el Felipe VI y almorzará con el monarca.

Al término de la comida, el presidente de Ucrania se trasladará al Museo de Arte Reina Sofía para visitar junto a Pedro Sánchez el cuadro 'Guernica' de Picasso, una obra que citó durante su intervención por videoconferencia ante el Congreso en un discurso al inicio de la invasión.

Después, el presidente ucraniano será recibido en el Palacio de la Moncloa, a las 17.30 horas, "para abordar cuestiones de interés común".

Sánchez le reiterará la disposición a seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que haga falta en la reunión que ambos mantendrán en el Palacio de la Moncloa. Al término, ambos comparecerán juntos.

Zelenski visitará este martes Madrid tras pasar el lunes por París, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con Francia por el que Kiev espera recibir en los próximos diez años 100 aviones franceses Rafale y sistemas de defensa antiaéreos fabricados en el país galo.