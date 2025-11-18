Mazón también dimitió como presidente del PPCV y será relevado "en semanas", tras la investidura de Pérez Llorca

Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, también dimitió como líder del PP de la Comunidad Valenciana y será "sustituido en las próximas semanas". Así lo ha confirmado Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia ante los medios de comunicación, este martes.

Como ya informó EL ESPAÑOL, el mismo lunes 3 de noviembre en que anunció su dimisión al frente de la Generalitat, Mazón "puso su cargo a disposición del partido". El mismo Feijóo ha confirmado esta noticia y se ha mostrado "de acuerdo" en que el barón valenciano "tiene que dejar la presidencia del PPCV".

Mazón será sustituido "en las próximas semanas" tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president el Las Cortes valencianas.

