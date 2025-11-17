Margarita Robles denuncia un ataque israelí contra soldados españoles de la ONU en Líbano: "Israel ha tratado de justificarlo"

Margarita Robles este lunes un acto de Atresmedia. Ministerio de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha revelado que Israel atacó este domingo a tropas españolas de la ONU en Líbano y que el Gobierno israelí "trató de justificarlo".

"Un contingente que tenemos en Líbano y que está de misión fue atacado por un tanque israelí", ha señalado la ministra este lunes en el foro Metafuturo de Atresmedia.

“Nuestros soldados se protegieron y están todos bien", ha añadido.

Robles también ha señalado que Naciones Unidas publicó una nota de condena a este ataque, pero Israel ha tratado de justificarlo.

España ya ha presentado una "queja" formal ante Israel por lo sucedido.

