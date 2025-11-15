Vox se querella contra Serrano y la 'fontanera' Leire Díez por 12 presuntas irregularidades en contratos de Correos

Leire Díez (a la izquierda) en noviembre de 2022, durante su etapa como responsable de filatelia de Correos, durante la presentación de un sello dedicado al Puerto de Santander. Europa Press

Vox ha interpuesto una querella contra la fontanera de Ferraz Leire Díez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, en la que denuncia doce presuntas irregularidades en la gestión y en los contratos adjudicados por la empresa pública.

En su escrito, registrado esta semana ante un Juzgado de Instrucción de Madrid, Vox sostiene que estos hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Todos los hechos denunciados corresponden a la etapa en la que Serrano era presidente de Correos (2018-2023) y Leire Díez, directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de la empresa pública, según ha informado Europa Press.

Entre otras operaciones, Vox alude a la contratación de Evelop Airlines (entonces perteneciente al grupo Globalia y actualmente a Ávoris), realizada "al mismo tiempo" que el Gobierno gestionaba el rescate a Air Europa, mediante la intervención directa de la SEPI "en un proceso sin licitación pública".

El partido de Abascal también pide al juez que investigue la compra de mascarillas a las empresas del caso Koldo durante la pandemia, así como las operaciones con entidades que comparten vinculaciones societarias con el empresario Víctor de Aldama (a quien solicita citar como testigo), incluidas actividades en Brasil y República Dominicana "al aparecer vinculaciones con personas muy involucradas en proyectos de negocio energético".

Del mismo modo, la querella alude a posibles situaciones de "conflicto de interés" en la empresa pública.

Entre ellos, cita al jefe de Seguridad de Correos Arturo Crespo, "vinculado al caso Delcy" por su presencia en Barajas en la noche de la llegada de la vicepresidencia de Venezuela, así como la contratación de una persona "vinculada sentimentalmente" a un subdirector de Correos.

La querella recoge la adjudicación directa de proyectos a la filial "de una matriz con vinculaciones en Panamá, y con el expresidente dominicano Martín Torrijos y el español José Luis Rodríguez Zapatero", así como la "coincidencia en clientes comunes entre algunos de los contratistas".

Pide al juez que investigue la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas de Correos a una empresa que, por impagos, presuntamente originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores.

Y alude igualmente a la existencia de modificados en contratos "que alteraban las condiciones de licitación", la contratación con empresas "bajo sanción del Banco de España" y operaciones relativas a terminales de venta y televisores que Vox tilda de "proyecto ruinoso".

En su escrito, el partido de Abascal afirma que en la gestión de la sociedad estatal Correos "concurren causas que superan la infracción administrativa", y que "de forma coincidente surge la actividad de personas vinculadas con el Gobierno del PSOE" que habrían sido "beneficiadas por la contratación pública".

Vox solicita al juez que requiera a Correos los expedientes de contratación aludidos y que tome declaración a los querellados, así como testificales de personas que intervinieron en estos procesos o se beneficiaron de las adjudicaciones.

Entre ellas enumera al actual presidente de Correos, Pedro Saura; al jefe y al director de seguridad; al exresponsable del voto por correo, al director de compras, y a representantes de distintas empresas que obtuvieron los citados contratos.