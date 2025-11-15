Sánchez 'celebra' la muerte de Franco, según en qué región vivas: ningún acto en La Rioja, dos en Murcia y 120 en Madrid

El 10 de diciembre del 2025 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba "un centenar" de actos en 2025 por los cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Esas celebraciones las ha aglutinado el Gobierno en una web bajo el nombre "España en Libertad".

Los actos programados -322 según la agenda facilitada por el Ejecutivo- van desde exposiciones a obras de teatro, pasando por eventos institucionales o, incluso, la inauguración de la sede del Ministerio de Infancia.

El número es superior al prometido en su día por el Gobierno, pero quedan fuera de estos eventos varias comunidades autónomas. Ceuta y Melilla ni aparecen en la agenda.

La mayoría de los actos se concentra en unos pocos puntos de España. Mientras Madrid lidera la lista, con 120 actos (37,3%), otras regiones como Cataluña y Andalucía quedan muy por detrás, con 47 (14,6%) y 24 (7,5%), respectivamente.

Muchas comunidades apenas participan: Cantabria, Extremadura, Galicia, Asturias y Murcia suman entre 2 y 4 actos cada una, lo que no llega al 1,2% del total.

En el caso de las Islas Baleares y La Rioja no hay ni un acto programado en la web del Gobierno.

En el extranjero hay 28 actos, el 8,7% del total.

En el extranjero hay 28 actos, el 8,7% del total. Entre esos eventos constan proyecciones cinematográficas o actos institucionales a los que ha acudido el Gobierno central en representación de España, como es la visita de los Reyes a Mathausen en el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración nazi.

El Partido Popular ha criticado la "exageración" del Gobierno en la organización de actos, que atribuye a su intento de crear una "cortina de humo" para tapar la corrupción y la falta de apoyo parlamentario. "El francomodín", bromean.

Por meses, noviembre concentra el mayor número de actos, con 104, es decir, un tercio del total anual. Esto coincide con la fecha del aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante el acto 'España en Libertad', en el Auditorio del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a 8 de enero de 2025. Eduardo Parra / Europa Press

Con motivo de esa efeméride, el próximo jueves, la web del Gobierno plantea un total de 15 eventos.

Una de las grandes apuestas del Gobierno es una acción colaborativa y digital. "Tú, ¿qué estabas haciendo?". Bajo ese título, se pretende crear una memoria colectiva en la que la ciudadanía comparta, en una página web, qué estaba haciendo cuando se enteró de que había muerto el dictador.

"A partir de estos recuerdos —personales, cotidianos, íntimos o contradictorios— se va construyendo un archivo público que desplaza el foco de los relatos oficiales hacia una memoria popular viva.

El proyecto culminará simbólicamente el jueves que viene con una propuesta de acciones artísticas descentralizadas en diversas localidades del Estado", explica el programa.

Pero ese día, el acto más importante será el celebrado en el Congreso de los Diputados bajo el título "Memoria en Escena" donde, a través de un teatro documental, se llevan a escena los discursos de los políticos Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Miquel Roca y Soledad Becerril, realizados entre 1977 y 1979 en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Entre los intérpretes estarán Fernando Guillén Cuervo, José Manuel Seda o Cuca Escribano, que también hace de directora de escena.

Algunos de ellos son conferencias como las que se van a impartir en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que el Ejecutivo ha colocado en Castilla-La Mancha cuando es una provincia de Castilla y León.

En lo que se refiere a las artes plásticas, la apuesta más potente es la de la exposición del fotógrafo Paul Senn en el Ateneo de Madrid. Es la primera muestra completa del suizo en España y promete mostrar recuerdos de los numerosos viajes que hizo al país antes y durante la guerra civil española.

En este caso, son dos charlas sobre la violencia institucional contra las mujeres desde el franquismo hasta nuestros días y otra sobre las "diferencias de vivir en dictadura o en democracia".

También en Castilla y León, aunque esta vez en la provincia de Soria, se va a proyectar el documental El ADN de la Memoria, uno de los eventos que más se repiten en Castilla y León, pues este documental se va a proyectar en casi una decena de localidades.

Habrá conferencias en Madrid -en la Universidad Carlos III, donde se hablará del "caudillo convertido en un producto viral"-; en Pamplona, con una charla intergeneracional sobre los 50 años de "España en libertad"; y en Alicante con una radiografía del "antifranquismo" desde la visión de los sindicatos y movimientos sociales de 1939 a 1977.