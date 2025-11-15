El PSOE ya dispara contra la candidatura de Pérez Llorca en Valencia: "Es el testaferro y encubridor de Mazón"

El PSOE mueve ficha en la Comunidad Valenciana. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, no ha dudado en criticar esta mañana a Juanfran Pérez Llorca, "el testaferro de Mazón", en el acto de su partido en Valencia. Para su formación, la elección de Llorca para presidir la región "es la prolongación de la infamia".

Torró ha hecho estas declaraciones después de afirmar que Pérez Llorca es "el número 2 de Mazón" y que su propuesta como presidente es "indigna": "¿Cómo va a liderar la reconstrucción el que ha sido el gran cómplice de Mazón?".

"Pérez Llorca no va a ser el 'president' que proporcione verdad, reparación y justicia a las víctimas: ha protegido siempre a Mazón", ha añadido la secretaria de Organización del PSOE.

Durante su intervención, Torró ha aprovechado para volver a pedir elecciones ante el nuevo escenario político que se abre en la Comunidad Valenciana, debido a que "esto no se arregla con más de lo mismo, con más cambalaches de PP y Vox".

La socialista ha defendido en su intervención la opción electoral, debido a que quieren hacer un "borrón y cuenta nueva" en Valencia. Torró relacionó directamente esta situación con la gestión de la dana, su principal caballo de batalla de cara a unos hipotéticos comicios: "Tras una crisis que ha costado cientos de vidas, sólo hay una salida para aliviar el dolor causado. Urnas, urnas y más urnas".

Ataques a Feijóo

El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, también estuvo en la diana de los 'ataques' de Torró de este sábado, a quien ha tildado de "peligro nacional" para España.

En este sentido, la secretaria de Organización también ha relacionado a Feijóo con la gestión de la dana, debido a que "ha aplaudido, ha defendido y ha encubierto" a Carlos Mazón "durante un año". Además, lo ha calificado como "figurante" en su partido.

Así, ha reprochado a un Feijóo "sin liderazgo y desesperado" que está "de nuevo en las manos de Vox con tal de no ir a elecciones". "Sabe que si abre las urnas se van a su casa. Por eso tienen tanto miedo de ir a elecciones", ha argumentado.

"Las y los valencianos no pueden pagar los platos rotos de un Feijóo sin voz ni voto en su partido, al que no le importan ni las víctimas ni la reconstrucción", ha añadido.

Finalmente, Torró ha asegurado que "no" va a permitir que el futuro de la Comunidad Valenciana "esté teledirigido por Santiago Abascal ante un Feijóo que ni quiere ni sabe cómo pararle los pies". "Nos tendrá enfrente, saliendo a las calles tanto como sea necesario", ha resaltado.

La socialista ha remarcado que quieren "un gobierno que no mienta, que dé la cara y que no falle cuando más lo necesitamos. La negligencia y el negacionismo del PP y de Vox son una combinación mortal que ponen en peligro las vidas de la gente".