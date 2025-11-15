El día que Leire, la 'fontanera' del PSOE, dijo que su aspiración "de mayor" era ser como el excomisario Villarejo

Leire Díez, la fontanera del PSOE, pronunció palabras de admiración hacia José Manuel Villarejo durante la reunión que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo.

"Yo de mayor quiero ser igual de currela que él", dijo en aquel encuentro elogiando al excomisario.

"Villarejo era un policía listo. No inteligente, pero listo. Si hubiese sido inteligente no hubiese ido a la cárcel", expresó.

Las palabras de reconocimiento de la fontanera hacia el excomisario desde una pretendida superioridad intelectual -está por ver que a ella no la condenen-, revelan mucho de su forma de ser y de la conexión que existe entre las personalidades de ambos.

Los dos buscaban información sobre asuntos turbios con un modus operandi muy similar: ganándose la confianza de sus interlocutores ofreciéndoles prebendas y haciendo ver que estaban respaldados por altas instancias y las más altas instituciones.

Ella, por ejemplo, decía tener acceso a Pedro Sánchez, "a veces haciendo referencia al uno del partido y otras al uno del Gobierno".

Los dos presumen de su poder. Díez se jactaba nada menos que de controlar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Sabrá lo que tiene que hacer".

También alardeaba de hablar en nombre de su partido: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", le dijo por ejemplo a Stampa.

También los dos, Díez y Villarejo, disfrutan trabajando en las cloacas del Estado.

No hay que olvidar que Leire facilitó a Santos Cerdán en la sede del PSOE audios de Villarejo durante los cinco días de reflexión de Sánchez. En esos audios, según su propio relato, se cuenta cómo miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado grababan en las saunas del suegro de Sánchez a "políticos, empresarios y famosos" con el fin de extorsionarlos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la grabación de aquel encuentro en el que Leire Díez criticó la actuación de la Fiscalía en el caso hidrocarburos.

En esa reunión, la fontanera manifestó a Stampa sus sospechas sobre la "connivencia" de Anticorrupción con los empresarios implicados en la supuesta trama a los que tachó de "delincuentes".

Y recordó al excomisario para decir que sus trabajos parapoliciales también habrían sido "imposibles" sin el "concurso" de la Policía y de la política.

Vídeo | Leire Díez: "Yo de mayor quiero ser igual de 'currela' que Villarejo." Pablo Danubio

Leire Díez y José Manuel Villarejo comparten la misma actitud: Villarejo, con sus informes , escuchas y operaciones parapoliciales; Díez, con su red de contactos y sus propuestas de proporcionar información sensible, según denunció Stampa y ha trascendido en audios.

Como comisario, Villarejo tejió una trama con políticos, empresarios y altos mandos policiales. Díez también se movió en ese entorno presentándose como "mano derecha" del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La exmilitante socialista se definió, como hemos visto, como "la persona a la que ha puesto el PSOE para ver qué hay en todo esto" en el encuentro que mantuvo en mayo con el fiscal Stampa para intentar conseguir información sensible.

Tanto Villarejo como Díez habrían funcionado como intermediarios, siempre actuando en la sombra.

Mientras que el excomisario se movía en el mundo de la seguridad y los servicios de inteligencia, Díez habría operado desde dentro del aparato político socialista, utilizando canales informales para ejercer influencia sobre decisiones judiciales y fiscales.

Ahí radica la principal diferencia entre ambas figuras: mientras Villarejo actuó de manera independiente -aunque con protecciones puntuales-, Díez presentó su actividad como respaldada por el PSOE.

Aunque luego siempre ha defendido en multitud de declaraciones públicas que sus reuniones respondían a una "investigación periodística".