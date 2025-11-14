La fundación de Aznar critica a los que ya celebran la vuelta de Puigdemont: 'Es como festejar la Champions a mitad del partido'

A Faes le ha sorprendido el entusiasmo de Junts tras el informe del abogado general del TJUE, favorable a la Ley de Amnistía. La fundación presidida por José María Aznar lo equipara a "festejar una Champions a mitad del partido".

¿El motivo? Entiende que el dictamen es solo un paso preliminar y que la decisión final corresponde al Tribunal de Justicia de la UE.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras —"la delegada de Puigdemont en Madrid", según Faes—, calificó el informe como "una muy buena noticia" que acerca "un poco más" la vuelta a Cataluña de Carles Puigdemont.

En un comunicado difundido este viernes, la fundación de Aznar contrapone el optimismo de Nogueras, que "se pone estupenda", a la reacción del propio expresidente catalán.

Él mismo advirtió de que "la última palabra" sobre la amnistía "la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria".

En su editorial, Faes sostiene que el independentismo "tiene la curiosa manía de elevar a definitivas conclusiones provisionales cuando cree convenirle" tras años con un discurso "llorica" de críticas a las instituciones europeas.

"Su europeísmo es como su respeto a la ley: de "quita y pon"", lamenta Faes.

Por ejemplo, han acusado a la UE de "dar la espalda a Cataluña", de ser "una caricatura de Europa" o de ser "insensible” ante la situación del independentismo catalán.

Además, Faes recuerda que las instituciones europeas han rechazado en distintos momentos las posiciones del secesionismo.

En ese sentido, cita la votación en el Parlamento Europeo que tumbó una enmienda favorable al derecho a la autodeterminación y la reforma del mecanismo de la euroorden, que facilita la entrega de reclamados por delitos como sedición o atentados contra el orden constitucional.

Según la fundación, estos precedentes muestran que el relato del independentismo en Europa ha ido perdiendo fuerza. También menciona la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló las decisiones del Supremo respecto a Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez durante el proceso judicial de 2017.

"Enfermedad autoinmune"

A juicio de Faes, el problema no reside en la UE, sino en España, y en concreto en el Gobierno, "empeñado en indultar, amnistiar, deformar códigos y colonizar instituciones" para asegurar su continuidad.

Ese Ejecutivo, denuncia Faes, facilita un marco en el que "sale barato alzarse contra el orden constitucional".

Y ahí incluye a los "cómplices necesarios" del independentismo, a los que atribuye mantener vivo un "golpismo low cost".

En este punto, Faes interpreta la reacción de Nogueras como un "síntoma" del deterioro institucional que atraviesa España, que "padece una suerte de enfermedad autoinmune".

Determinados órganos del Estado actúan "minando" las estructuras que deberían proteger y pone de ejemplo a la portavoz de Junts:

"Una diputada de la nación (española) para quien la bandera nacional (española) es kryptonita; una portavoz para quien lo único español que no merece sus ascos es su nómina (española), abonada por el Erario (español) y sufragada por el contribuyente (español), esa diputada, esa portavoz, y todo lo que representa es a lo que el sanchismo ha querido regalar la estabilidad política de España. Nombrar a Landrú ministro de Igualdad hubiera sido más prudente".