El IVA de la vivienda con Feijóo será del 4% para "jóvenes de hasta 40 años" y se pagará en los mismos plazos que la hipoteca

Alberto Núñez Feijóo lanzó este miércoles en el Congreso una propuesta "audaz y rompedora" sobre vivienda. Se trata de la rebaja más ambiciosa que el partido ha presentado hasta ahora en el contexto de su Plan Integral de Acceso a la Vivienda, presentado hace algo menos de un año.

La medida central es una rebaja general del IVA del 10% al 4% para la compra de primera vivienda.

El PP negociará con las Comunidades Autónomas, gobernadas en su inmensa mayoría por líderes de su formación, para extender el beneficio a las compras de segunda mano. En este caso, la rebaja operaría sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que también se reduciría al 4%.

La medida beneficiará a jóvenes "de hasta 40 años". El PP ha decidido elevar deliberadamente esta edad límite por dos razones estratégicas.

La primera es política: compensar a una generación perdida tras "siete años de Gobierno de Pedro Sánchez". Según fuentes de la dirección popular, el PSOE encontró en 2018 "una España de propietarios, y la que dejará será una España de precarios".

"No es justo que los ciudadanos que sufrieron estas políticas nefastas y no pudieron independizarse desde que llegó el PSOE no los atendamos cuando lleguemos nosotros", explican desde la dirección del PP.

De 30.000 a 30 euros

La segunda razón es puramente económica. Según estadísticas oficiales, la edad media de compra de primera vivienda en España "es de algo más de 41 años".

El objetivo es incentivar fiscalmente la bajada de esa edad mediante políticas tributarias. "Para eso están los impuestos, para hacer que pasen cosas", aseguran fuentes populares.

Pero la propuesta va más allá de la simple rebaja impositiva. El pago del IVA se podrá prorratear a lo largo de toda la vida de la hipoteca.

Así, para un préstamo medio de 300.000 euros a 30 años, en lugar de pagar un IVA de 30.000 euros, que junto al resto de gastos hace "inabordable" que una persona se independice hoy, el impuesto pasaría a ser de 8.000 euros.

Y además, en vez de abonarlo en el momento de la compraventa en el Registro, se pagaría en "cómodos plazos, letra a letra, con los mismos períodos que la hipoteca". Esos 8.000 euros pagados en 30 años supondrían "menos de 30 euros al mes".

En una legislatura

El PP está determinado a cambiar de lleno el mercado de la vivienda y "solucionar en su mayor medida el problema en la primera legislatura" de un eventual Gobierno de Feijóo.

La medida fiscal tiene un diseño original pensado para adaptarse según los resultados. Si se logra bajar la edad de acceso a primera vivienda, la edad máxima de beneficiarios podría reducirse progresivamente.

El equipo de Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, ha trabajado las últimas dos semanas en esta propuesta. Han calculado beneficios, costes y han mantenido conversaciones constantes con operadores del sector.

Paloma Martín, la mayor experta del PP en la materia, ha estado encima de todo el proceso. Hace aproximadamente diez días, Feijóo tomó una decisión crucial: las políticas de Vivienda dependerán de la Vicepresidencia Primera de su futuro Gobierno.

El mensaje era claro: el PP "lo apuesta todo" a resolver lo que considera "el primer problema de los españoles", no sólo por lo que dicen las estadísticas.

La inaccesibilidad a la vivienda es la causa del estancamiento social, de la imposibilidad de que muchos ciudadanos diseñen sus vidas y proyectos vitales y, por tanto, de la desconexión política.

El PP culpa de todo esto a la "parálisis y mala gestión, excesivamente intervencionista" del Gobierno del PSOE. Según los populares, este Gobierno sólo ha conseguido "subir aún más los precios, restringiendo la oferta, desconfianza a los propietarios y abandonando a los ciudadanos que aspiran a fundar un hogar".

Más iniciativas

Pero esto es sólo el comienzo. En los despachos de Génova se sigue trabajando en nuevas iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda. El objetivo es abordar "el nudo que estanca la economía española y la vida de los españoles".

La estrategia del PP es clara: esta medida fiscal es un paso previo a cambios mucho más profundos del mercado inmobiliario. "La realidad es que hasta que no aumentemos la oferta, los precios por sí mismos no bajarán", explica uno de los responsables del plan.

De momento, se buscan atajos para que el coste final sea menor. "La apuesta es total", insisten. "Nos la jugamos de lleno porque es lo que de verdad preocupa a los españoles."

En el debate del Congreso, Sánchez criticó al PP vinculándolo a la "burbuja inmobiliaria de 2008". Los populares responden que quien gobernaba entonces era el PSOE de Zapatero.

Esa España construía 600.000 viviendas anuales, y el Gobierno socialista "recaudaba todos los impuestos, pero no hizo política alguna para prevenir el estallido de la burbuja". Ahora, el PP cree que con su estrategia se cerraría definitivamente la brecha entre oferta y demanda.