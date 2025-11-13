Ayuso defiende su política migratoria ante los "señoritos de Vox": "¿Quién va a limpiar sus casas y recoger sus cosechas?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en la Asamblea de Madrid. CAM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso este jueves en la Asamblea regional de las críticas de Vox sobre la gestión de la vivienda y la inmigración, defendiendo su apuesta por una llegada ordenada y vinculada al trabajo.

Durante la sesión de control, Díaz Ayuso ha negado la mayor cuando Vox ha vinculado directamente la inmigración con el incremento del precio de la vivienda. Asegurando que los inversores latinos, a los que Ayuso "invita a venir desde Miami" están saturando el sistema inmobiliario.

Ayuso ha cifrado en un 7% el impacto de la inmigración en el mercado inmobiliario madrileño. "El 93% de las operaciones las hacen españoles", ha aclarado, para después culpar de la falta de vivienda y del estancamiento salarial a la economía "marcada por el socialismo".

La presidenta ha recriminado a Vox que califiquen el sector de la vivienda como "un premio para los de fuera y un castigo para los de dentro" y ha lanzado una dura advertencia: "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas".

En su intervención, Díaz Ayuso ha censurado además que Vox, junto al PSOE y la izquierda, tumbara en el pasado mandato en el Ayuntamiento de Madrid la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y diversos desarrollos urbanísticos.

Vox trabaja para Pedro Sánchez de manera incansable e incomprensible. pic.twitter.com/IZM3Cbb6dd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 13, 2025

De esta forma, ha vinculado a Vox con los problemas de vivienda en Madrid al asegurar que la falta de inmuebles es culpa de ese bloqueo. "Almeida sacó mayoría absoluta para desbloquearlo y nosotros para tener presupuestos", ha afirmado.

"Lo que hay que hacer es promover una inmigración vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, la orden y las fronteras", ha defendido la presidenta, quien ha insistido en que la Comunidad de Madrid debe ser "un lugar próspero de oportunidades y libre, donde los ciudadanos vengan a trabajar".

"Cara de socialista"

En este sentido, tanto la presidenta como su portavoz, Miguel Ángel García, han seguido la línea marcada este miércoles por Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados de vincular a Vox como muleta del sanchismo.

De hecho, Ayuso ha vinculado esta actitud también a la moción de censura que derribó al alcalde del PP en El Boalo-Cerceda-Mataelpino, apoyada por un concejal que abandonó Vox.

Por su lado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha insistido en esta moción de censura al tiempo que miraba a la bancada de Vox y decía que "se le está poniendo cada día más cara de socialista".

García Martín ha subrayado que desde este miércoles gobierna en ese municipio una alcaldesa del PSOE gracias al apoyo de un concejal que abandonó Vox, a lo que la presidenta Ayuso ha añadido que "para eso sirve Vox: para tumbar gobiernos del PP".

El consejero también ha destacado que esta legislatura es "la más inversora de la historia" en materia de transporte público en la región, con proyectos de ampliación y modernización de líneas de Metro, compra de nuevos vehículos y actuaciones en carreteras, frente a las críticas de Vox sobre insuficiencia de fondos para infraestructuras.