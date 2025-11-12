La Eurocámara inicia el trámite del segundo suplicatorio contra Alvise Pérez por delito electoral y financiación irregular

La Eurocámara ha comenzado este miércoles la tramitación del segundo suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández, líder de la formación populista Se Acabó la Fiesta (SALF), en la causa por delito electoral y financiación ilegal de su partido.

"Las autoridades competentes de España me han dirigido una petición para que se levante la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez. Esta solicitud ha sido remitida a la comisión de Asuntos Jurídicos", ha informado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al inicio del pleno.

Se trata del segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara de las cuatro causas que tiene Alvise Pérez en el Supremo. El primero de ellos, cuyo trámite en Estrasburgo se inició en octubre, se refiere a los presuntos delitos, como acoso, de los que habría sido víctima la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

Para este primer caso de la fiscal de Valencia, la comisión de Asuntos Jurídicos, que es la responsable de gestionar los suplicatorios, ha designado como ponente al eurodiputado italiano del grupo de La Izquierda Mario Furore, al que le correspondía por turno.

En el segundo caso que ha llegado a Bruselas este miércoles, el Supremo pide a la Eurocámara suspender la inmunidad de Alvise Pérez para continuar la investigación que sigue contra él por delito electoral y de financiación ilegal de partido político, en relación con la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, Álvaro R., también investigado en la causa.

El líder de Se Acabó La Fiesta tiene otras dos causas abiertas ante el Supremo. Una por la supuesta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa y otra por delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que se presentaron con él por SALF, Diego Solier y Nora Junco.

Una vez que los dos primeros suplicatorios han llegado ya a la comisión de Asuntos Jurídicos, a partir de ahora sus miembros pueden pedir toda la información que estimen oportuna. Además, Alvise Pérez tiene derecho a ser oído y a aportar todos los documentos o elementos de prueba escrita que considere.

A puerta cerrada, la comisión de Asuntos Jurídicos aprobará un dictamen recomendando que se apruebe o desestime cada uno de los suplicatorios, es decir, que la Eurocámara suspenda o mantenga su inmunidad en los diferentes casos.

La decisión final es del pleno del Parlamento Europeo, y se aprueba por mayoría simple. El plazo medio de tramitación de los suplicatorios es de seis meses.

La Eurocámara da luz verde a casi todas las peticiones que le llegan para levantar la inmunidad de eurodiputados inmersos en procedimientos penales.

Los únicos motivos para denegar el suplicatorio serían que la Eurocámara considere que el parlamentario en cuestión es víctima de una persecución política arbitraria.