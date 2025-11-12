Armengol le aletarga a Sánchez la legislatura: entre diciembre y febrero solo habrá una semana con actividad en el Congreso

El Congreso de los Diputados entra en modo piloto automático. La baja actividad parlamentaria ha reducido al mínimo las sesiones, y se prevé que esta tendencia vaya a menos.

Entre diciembre y febrero, solo está prevista una semana con actividad parlamentaria: serán los días 9 y 10 de diciembre.

Así que Pedro Sánchez sólo responderá a las preguntas de la oposición en una semana de nueve, cumpliendo así la profecía que hizo ante el Comité Federal del PSOE en septiembre de 2024 cuando afirmó que piensa gobernar esta legislatura "con o sin concurso del poder legislativo", es decir, de espaldas al Congreso y al Senado.

Inicialmente se esperaba celebrar sesión plenaria los días 16 y 17, pero el adelanto electoral en Extremadura, anunciado por la presidenta María Guardiola tras no poder sacar adelante los Presupuestos, ha provocado su cancelación.

Es tradicional que durante la última semana de una campaña electoral no haya plenos en el Congreso.

Esta cancelación no está regulada, pero se trata de una costumbre parlamentaria asentada por cortesía institucional: se evita celebrar sesiones plenarias durante la última semana de campaña de unas elecciones para no interferir en su desarrollo.​

Esta cortesía permite a los diputados participar en las campañas electorales y evita el uso partidista del pleno para influir en periodo electoral.

Sin embargo, el PP quería evitar que se perdiese esa semana y ha propuesto en vano trasladar la sesión de control a otra semana en la que no haya fijado pleno.

En el calendario hay varias semanas. Podría ser la primera semana de diciembre o de enero, mes inhábil según la normativa del Congreso.

La iniciativa del PP quedó varada, ya que no obtuvo ningún respaldo en la Junta de Portavoces. Algo que ha permitido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocar solo una sesión de control entre diciembre y febrero.

La escasa actividad legislativa se suma a este parón. Desde septiembre, solo se ha convocado un pleno los jueves, el día tradicionalmente reservado para la aprobación de leyes. El próximo jueves, día 13, será apenas la segunda ocasión en que se reúna el pleno en ese día.

Además, la Junta de Portavoces ha cancelado varias sesiones plenarias, algunas con argumentos poco habituales.

Por ejemplo, este periodo legislativo ha sido el primero sin pleno el 11 de septiembre, debido a la celebración de la Diada de Cataluña, y tampoco se celebró la sesión del 9 de octubre, por ser el Día de la Comunidad Valenciana.

Esa cancelación fue vista como una estrategia a la desesperada del PSOE para evitar perder votaciones debido a que algunos de sus socios, como ERC o Junts, estaban en Cataluña en la ofrenda foral a Rafael de Casanova.