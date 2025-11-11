Leire Díez ofreció a imputados del 'caso Hidrocarburos' reuniones con García Ortiz y "trapos sucios" del juez Pedraz
ERC defiende hoy en el Congreso su ley para crear un impuesto a partir de la tercera vivienda
ERC defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para crear un impuesto a propietarios de tres o más viviendas, poniendo a prueba al PSOE en un constante choque por la crisis de vivienda y tras la ruptura anunciada por Junts.
El debate de esta propuesta legislativa coincidirá con la reactivación de la norma para regular los alquileres de temporada y de habitaciones impulsada por Sumar y el resto de socios de izquierda, incluido ERC. Esta otra norma se examinará en la ponencia de la Comisión de Vivienda.
La propuesta que ERC elevará al Pleno plantea un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas.
De este modo, el impuesto progresa del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente. A partir del quinto inmueble, al 12% se sumaría un 5% adicional por cada nueva unidad para ayudar a "evitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores".
El juicio al fiscal general se retoma con el decano del Colegio de Abogados de Madrid y periodistas
El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este martes comienza la segunda y última semana del juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en la supuesta filtración del citado correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía una conformidad penal en la que admitía un fraude a Hacienda.
La primera testifical es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.
Después están citadas la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, Antonia Sanz; y el fiscal delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, quien seguramente sea preguntado sobre las dinámicas de actuación en la institución en torno al borrado de dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.
Tras ellos comparecerán dos periodistas. El primero fue el que reveló la noche del 13 de marzo en la Cadena Ser el correo del abogado de la pareja de Díaz Ayuso. Ante el juez instructor, Miguel Ángel Campos aseveró que vio el polémico correo antes de las 23:25 horas -momento en que informó de ello en antena- y negó que se lo hubiera proporcionado el fiscal general.
Tampoco dio mucho valor al testimonio del periodista, José Manuel Romero, entonces subdirector de El País, que relató que el 12 de marzo de 2024, horas después de que fuese publicada la denuncia contra Alberto González Amador por fraude a Hacienda y un día antes de la filtración fue informado por una fuente de la Fiscalía de Madrid de la voluntad de la pareja de la presidenta madrileña de alcanzar un pacto con el Ministerio Público por el que reconocía dos delitos fiscales.
Mazón comparece hoy en la comisión de la dana de Les Corts: dos turnos, una réplica de los grupos y límite de tiempo
El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes a las 16:00 horas en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, ocho días después de que anunciara su dimisión y mientras todavía no se ha designado a la persona que le relevará al frente del Gobierno valenciano.
El plan de trabajo de la comisión, aprobado por el PP y Vox, establece la siguiente organización para las intervenciones: tres minutos para cada grupo parlamentario, 15 minutos para el compareciente, un segundo turno para los grupos parlamentarios de seis minutos y un turno final del compareciente de otros seis minutos. No obstante, reserva a la mesa la posibilidad de ampliar el tiempo con un tope máximo de otros siete minutos "si fuese necesario".
Los socialistas han pedido que acuda con la factura del restaurante El Ventorro, donde comió el día de la dana, y con el registro de sus llamadas emitido por la compañía telefónica, y "que diga la verdad", como tiene obligación de hacer en una comisión de investigación, pues se reservan "acciones legales" si detectan "contradicciones" con sus palabras y la instrucción judicial.
Compromís ha acusado al PP de usar esta comisión "a conveniencia" de Mazón y ha reprochado que este acuda antes que las víctimas, que ya han hablado en Europa, en la comisión de investigación del Congreso o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero todavía no han podido hacerlo en Les Corts ni les ha recibido el president.