La resistencia de Feijóo a que Pérez Llorca sustituya a Mazón retrasa la solución y tensa las negociaciones con Vox

El proceso está marcado por la intención de la dirección nacional del PP de demostrar control en la decisión y evitar que Vox parezca imponer el candidato.

Las negociaciones entre PP y Vox para garantizar la investidura avanzan, pero Vox advierte que si el candidato no es Pérez Llorca, sus condiciones serán más duras.

Génova sopesa el impacto de nombrar a Pérez Llorca debido a su cercanía con la gestión previa y a su implicación en negociaciones pasadas, además de las investigaciones judiciales sobre la 'dana' que causó 229 víctimas.

La elección del sucesor de Carlos Mazón al frente del PP en la Comunidad Valenciana se retrasa por las dudas de Feijóo respecto a Juanfran Pérez Llorca, actual portavoz en Les Corts y negociador principal con Vox.

La inquietud se adueñaba este lunes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al pasar de los días sin que Alberto Núñez Feijóo llamase para confirmar quién es el candidato elegido para suceder al dimitido Carlos Mazón. La decisión llegará antes de que acabe esta semana, según pudo confirmar este periódico en fuentes oficiales del PP.

Pero antes de que sea pública, Génova necesita cerrar unos flecos más gruesos de lo que desearía.

Mientras se toma la decisión oficial, se tensan las negociaciones y la inquietud cunde en el PP valenciano pasados ocho días de la dimisión de Mazón, un ambiente que alimenta las teorías de que la dirección nacional no tendría claro el candidato o que querría marcar distancias con Vox ante las elecciones extremeñas.

Según todas las fuentes consultadas, no hay otra opción posible que no sea Juanfran Pérez Llorca, actual portavoz en las Cortes del PP y secretario general del PP de la Comunidad Valenciana.

Ha sido, al mismo tiempo, mano derecha de Mazón hasta ahora y negociador en jefe con Vox del pacto de legislatura, de la reconstrucción de las relaciones tras la salida de los de Santiago Abascal del Gobierno en julio de 2024, y del acuerdo de Presupuestos para 2025.

Esas dos últimas características son las que, al mismo tiempo, le dan todas las opciones y le hacen aparecer ante Génova como "el mejor... de los posibles". Feijóo no quiere que el calvario pasado durante el último año con Mazón persiga a quien venga a suplirlo.

Una de las opiniones que circula es que la dirección nacional estaría haciendo "pagar" a Pérez Llorca por lo que interpretaron como una rebelión en toda regla. El encuentro con presidentes provinciales del pasado 31 de octubre, en el que pidieron un congreso regional y que Vicente Mompó fuera el nuevo líder del PPCV, así lo demuestra.

"Tenemos que encontrar alguien que no tenga nada que ver con la dana", explica una fuente de alto nivel en el entorno de Feijóo.

Lejos de la dana

De momento, no se tiene claro si Pérez Llorca está lo suficientemente alejado de la gestión de aquel día como para que la oposición de izquierdas no pueda armar un relato coherente contra él. La acusación popular del PSOE ya ha conseguido que la jueza instructora de la dana lo haya convocado como testigo.

Y es que no tuvo nunca ninguna responsabilidad institucional que lo pueda relacionar con la gestión del 29-O, el día en que las riadas acabaron con 229 vidas. Pero la jueza quiere saber cuánto y de qué hablaron el ausente Mazón y su eventual sucesor en la Generalitat.

A eso se añaden otras consideraciones como que Génova estaría estirando el calendario para dejar claro quién toma la decisión y que Pérez Llorca sería un presidente de paso. La preferencia de Feijóo por María José Catalá como cabeza de lista en las elecciones de 2027 sigue vigente.

"El presidente que salga de esta investidura será interino", aclara otra alta fuente de la cúpula nacional del PP. "No tiene que tener nada que ver con quién sea el candidato en 2027".

El secretario general nacional, Miguel Tellado, paró el conato de rebelión e impuso que no habría convocatoria electoral. Mompó no es diputado y no puede ser, por tanto, candidato sin unas elecciones.

Pese a todo ello, las fuentes consultadas por este periódico apuntan que hay avances en las negociaciones y a que la sintonía que han demostrado hasta la fecha el PP y Vox en la Comunitat Valenciana ayuda a un pacto.

"Si no es Juanfran el candidato, las condiciones de Vox serán más duras", apunta otro con mayor conocimiento de las interioridades regionales.

"Me lo plantearé y decidiré"

Después de varios días sin comparecencias públicas, este lunes reapareció el favorito como sucesor de Mazón en Les Corts. Tras la Junta de Portavoces, atendió a los medios para dejar claro que Génova "es la que toma la decisión".

Repetía una y otra vez "no soy candidato", mientras aseguraba que durante la semana pasada habló con miembros de la dirección nacional de su partido y con el propio Feijóo. El presidente del PP, aseguró, no le ha propuesto nada hasta la fecha.

"No puedo negar que mi nombre está sobre la mesa. Pero no creo que tenga que jugar a ningún tipo de especulación", indicó. "La dirección nacional decidirá", dijo en varias ocasiones, para añadir que "hay un diálogo permanente" entre ambas cúpulas, la valenciana y la de Madrid.

Si en algún momento le llega la propuesta, respondió: "Me lo plantearé y lo decidiré". Para ello, consideró, tienen que darse varios elementos, como tener el apoyo de su propio partido.

Pérez Llorca comentó que no tiene ninguna constancia de que el pasado viernes se celebrara una reunión en Valencia entre representantes nacionales de Vox y miembros del PP valenciano. Vox emitió un comunicado en el que trasladó que hubo "una primera toma de contacto".

Desde el partido confirmaron que hubo un encuentro presencial, pero no ha trascendido ni el lugar ni quiénes acudieron. En cualquier caso, Pérez Llorca destacó que más allá de reuniones "hay constantes contactos entre el PP y Vox" en la Comunitat Valenciana porque "la relación es fluida".

Contradicciones

Tampoco quiere Feijóo que haya apariencia de que Vox le impone el candidato.

Así que desde Génova se ha transmitido que "en lo que estamos es en negociar políticas con Vox, no nombres". Pero eso no encaja con otra parte del discurso: "Ellos sabrán si quieren retrasar la negociación o romper si lo importante es su interés partidario o la estabilidad de un proyecto que ya está acordado".

Desde Vox se advierte de que "es el PP el que no tiene claro lo que quiere", según fuentes de la dirección nacional, que pilota las todavía incipientes conversaciones. "Es difícil negociar nada si no hay ni siquiera un candidato".

Ventana de oportunidad

Las fuentes del PP indican que "es cuestión de ventanas de oportunidad" más que de dudas sobre el candidato. Es decir, que Génova, efectivamente, está midiendo los tiempos para dar a conocer su elección en el momento en el que le convenga más.

Mazón ya "estropeó" el jueves 30, el día de la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado, anunciando que abría "un periodo de reflexión" tras los gritos que tuvo que escuchar el día anterior, en el funeral de Estado.

Después, el lunes 3 de noviembre, llenó con su dimisión la jornada que Génova quería centrar en el inicio del juicio contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo...

Así que, ahora, Feijóo ha preferido dejar pasar el congreso del PP de Andalucía, el pasado fin de semana, y no parece tampoco querer manchar al candidato con la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación en Les Corts sobre la dana, este martes.

Asimismo, el miércoles 12, es el día en el que Álvaro García Ortiz declara en su propio juicio... que quedará visto para sentencia el día siguiente.

Los plazos se agotan, porque el viernes ya es día 14, y el miércoles 19 de noviembre es el último día en el que se puede celebrar el primer pleno de investidura, según el reloj que comenzó a correr el día siguiente a la dimisión de Mazón. "No llegaremos tarde, y no será la semana que viene", confirma una fuente de Génova.

De modo que Pérez Llorca recibirá la llamada de Feijóo en los próximos días, y él espera que sea la de la confirmación. Porque parece que las conversaciones con Vox avanzan y porque aunque Génova no está especialmente contenta con el número dos del PP valenciano, ya le habrá dejado claro quién manda.