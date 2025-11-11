Abascal elige a Óscar Fernández, portavoz de Vox en la Asamblea extremeña, como candidato a las elecciones del 21-D

Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, será el candidato de la formación a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, según ha decidido este martes el Comité Ejecutivo Nacional.

Este periódico ya adelantó que su nombre era una de las opciones que existían sobre la mesa. El anuncio lo ha realizado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del CEN.

Garriga ha explicado que Fernández "desenmascará la estafa del PP" y "defenderá a los extremeños de las políticas nocivas del bipartidismo", con el objetivo de "desterrar la ruina" en la región.

Garriga ha avanzado además que Ángel Pelayo Gordillo, que fue el cabeza de lista en las autonómicas de 2023, encabezará la candidatura por Badajoz.

Gordillo fue elegido senador por designación de la Asamblea de Extremadura en virtud del acuerdo PP–Vox sellado en 2023.

Su papel en la Cámara Alta, donde ha intervenido en la comisión Koldo y ha interrogado a Pedro Sánchez, ha reforzado su perfil institucional dentro del partido.

De hecho, será Gordillo quien asumirá la tarea de liderar el proyecto de Vox en el Senado.

Quién es Fernández

La decisión de apostar por Fernández —presidente de Vox en Cáceres desde 2019 y diplomado en Enfermería— refleja una apuesta por un perfil más combativo frente al PP de María Guardiola, a quien Santiago Abascal llegó a calificar de representante del "socialismo azul".

Guardiola adelantó las elecciones tras constatar la imposibilidad de aprobar los presupuestos de 2026 y un escenario de "bloqueo".

Las elecciones del 21 de diciembre serán la primera cita autonómica tras el inicio del nuevo curso político.

Vox obtuvo cinco escaños en las autonómicas de 2023 y los sondeos prevén que podría mantener o incluso mejorar sus resultados.

Si se repite el equilibrio actual, el PP necesitaría nuevamente el apoyo de Vox para gobernar en Extremadura.