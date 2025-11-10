Pelayo Roces en una imagen de archivo.

Pelayo Roces en una imagen de archivo. Europa Press

Política

Muere a los 65 años Pelayo Roces, exdiputado del PP y cofundador de Foro Asturias

En enero de 2011 abandonó el PP y encabezó la comisión promotora que dio origen a Foro Asturias, partido fundado junto a Francisco Álvarez-Cascos.

Más información: El pacto de Foro Asturias con Vox para la Alcaldía de Gijón crea una desbandada en el partido regionalista

S. de Diego
Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

Pelayo Roces Arbesú, político y empresario asturiano, ha fallecido a los 65 años.

Fue vicepresidente de la Junta General del Principado de Asturias y diputado autonómico del Partido Popular entre 1995 y 2011.

En 2011 abandonó el PP y fue cofundador de Foro Asturias junto a Francisco Álvarez-Cascos y otros exmiembros del partido popular.

Roces también estuvo vinculado al sector empresarial a través de la compañía familiar Juan Roces S.A., con sede en Tiñana (Siero).

El político y empresario Pelayo Roces Arbesú, ha fallecido este domingo a los 65 años. Roces fue vicepresidente de la Junta General del Principado con el PP y cofundador de Foro Asturias.

Natural de La Felguera (Langreo), Roces desarrolló una larga trayectoria en la política regional. Fue concejal del Ayuntamiento de Siero y diputado autonómico del Partido Popular entre 1995 y 2011, periodo en el que ocupó la Vicepresidencia Segunda de la Junta General del Principado de Asturias.

En enero de 2011 abandonó el PP y encabezó la comisión promotora que dio origen a Foro Asturias, partido fundado junto a Francisco Álvarez-Cascos y otras figuras procedentes del ámbito popular.

Además de su actividad política, Roces estaba vinculado al sector empresarial a través de la compañía familiar Juan Roces S.A., con sede en Tiñana (Siero).