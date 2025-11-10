Muere a los 65 años Pelayo Roces, exdiputado del PP y cofundador de Foro Asturias
En enero de 2011 abandonó el PP y encabezó la comisión promotora que dio origen a Foro Asturias, partido fundado junto a Francisco Álvarez-Cascos.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Pelayo Roces Arbesú, político y empresario asturiano, ha fallecido a los 65 años.
Fue vicepresidente de la Junta General del Principado de Asturias y diputado autonómico del Partido Popular entre 1995 y 2011.
En 2011 abandonó el PP y fue cofundador de Foro Asturias junto a Francisco Álvarez-Cascos y otros exmiembros del partido popular.
Roces también estuvo vinculado al sector empresarial a través de la compañía familiar Juan Roces S.A., con sede en Tiñana (Siero).
El político y empresario Pelayo Roces Arbesú, ha fallecido este domingo a los 65 años. Roces fue vicepresidente de la Junta General del Principado con el PP y cofundador de Foro Asturias.
Natural de La Felguera (Langreo), Roces desarrolló una larga trayectoria en la política regional. Fue concejal del Ayuntamiento de Siero y diputado autonómico del Partido Popular entre 1995 y 2011, periodo en el que ocupó la Vicepresidencia Segunda de la Junta General del Principado de Asturias.
En enero de 2011 abandonó el PP y encabezó la comisión promotora que dio origen a Foro Asturias, partido fundado junto a Francisco Álvarez-Cascos y otras figuras procedentes del ámbito popular.
Además de su actividad política, Roces estaba vinculado al sector empresarial a través de la compañía familiar Juan Roces S.A., con sede en Tiñana (Siero).