De las gafas en el Senado a la guayabera en Colombia: Sánchez convierte su atuendo en estrategia política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta, Colombia. Efe

Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que su comunicación política no se limita a los discursos.

Si hace unas semanas la atención se centraba en unas gafas de pasta Dior durante su comparecencia en el Senado, ahora lo hace hacia una guayabera blanca en la cumbre UE-CELAC de Colombia.

En ambos casos, el atuendo ha funcionado como mensaje.

En Santa Marta, el presidente publicó en TikTok un vídeo explicando su vestimenta. "Ha llamado mucho la atención vestir una guayabera; es una prenda muy habitual en Colombia y muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona".

En el mismo vídeo, donde se graba también junto a Teresa Ribera y Nadia Calviño, Sánchez repasa la agenda diplomática de la cumbre: "Reforzar el multilateralismo, la democracia y la cooperación entre Europa y América Latina frente a los desafíos globales".

Cuenta de TikTok

Sánchez abrió su cuenta de TikTok hace apenas dos meses y ya supera los 190.000 seguidores. Sus vídeos buscan conectar con el público joven.

Por ejemplo, cada viernes, Sánchez recomienda un libro y una canción.

Hasta ahora ha citado Los extraños, de Jon Bilbao, una novela corta; el cómic Contrapaso. Los hijos de los otros, de Teresa Valero, sobre la represión durante la dictadura; y La era de la inteligencia artificial, de Henry Kissinger junto al exdirectivo de Google Eric Schmidt, centrado en los desafíos geopolíticos de la IA.

En el plano musical, ha destacado a Cala Vento, con Cómo se para de llorar (2021); a Restinga, que acaba de lanzar su primer álbum en 2025; y al grupo andaluz Vera Fauna.

Sánchez combina estos vídeos con otros más políticos y con mensajes más institucionales.

Pedro Sánchez y su equipo en diferentes imágenes difundidas en el canal de TikTok de Moncloa y la cuenta oficial de Sánchez.

Gafas Dior

No es la primera vez que Sánchez utiliza la vestimenta como estrategia política. Sin ir más lejos, el pasado 30 de octubre, durante su comparecencia en la Comisión del Senado por el caso Koldo, sus gafas de lectura —un modelo Dior de los años ochenta— se convirtieron en titular de varios medios.

Hasta la oposición y los ministros reaccionaron. "Empezó necesitando gafas para ver de cerca y terminó pudiendo leer sin ellas", dijo el secretario general del PP, Miguel Tellado.

"Al PP le ha salido tan bien lo del Senado que la noticia son las gafas de Sánchez", ironizó Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

"300 euros invertidos divinamente", dijo Óscar Puente, ministro de Transportes.