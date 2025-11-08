El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, detecta un "cambio de estado de ánimo" en el electorado progresista de cara al próximo ciclo electoral y, por ello, llama al resto de fuerzas de la izquierda alternativa a acelerar el proceso de creación de una candidatura unitaria para las elecciones generales: "No hay tiempo que perder".

Por otro lado, resta relevancia al "enésimo desmarque" de Junts con su anuncio de bloqueo a la acción legislativa del Ejecutivo, que no compromete la continuidad del Gobierno aunque pueda paralizar la aprobación de leyes y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Así lo expone el líder de IU a través del borrador de informe político que llevará a debate en la Coordinadora Federal de la formación que tendrá lugar este domingo, según Europa Press.