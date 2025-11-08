Si Cela levantara la cabeza: Alcalá de Henares, la Xunta y el Gobierno pelean por el manuscrito de 'La Colmena'

El manuscrito, oculto durante más de siete décadas por un error de archivo, representa la primera versión completa conocida de la novela que fue censurada por el franquismo y es una pieza clave de la posguerra literaria española.

El Ministerio de Cultura defiende que el manuscrito es patrimonio estatal, ya que forma parte de los fondos del antiguo Ministerio de Información y Turismo, mientras se reabre el debate sobre la gestión del legado literario español.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Xunta de Galicia reclaman la exhibición del manuscrito en sus respectivas sedes, argumentando vínculos culturales y sentimentales con Cela y su obra.

El hallazgo accidental del manuscrito original de 'La Colmena' de Camilo José Cela en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares ha desatado una disputa sobre su custodia y exposición.

La aparición del manuscrito original de La Colmena, de Camilo José Cela, ha desatado una batalla entre el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por Judith Piquet, y la Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda.

El Consistorio alcalaíno ha reclamado que el documento —hallado por sorpresa en un archivo nacional ubicado en el municipio— permanezca en la ciudad y sea exhibido como parte de su recorrido museístico y literario.

Algo similar a lo que ha solicitado el Gobierno de Alfonso Rueda, sede de la fundación del premio Nobel, que alegan el deseo de Cela fue que Galicia velara porque su legado "permanezca unido".

El texto de La Colmena, que Camilo José Cela envió a la censura franquista en 1946, llevaba más de siete décadas oculto en el Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Gobierno central y ubicado en Alcalá de Henares.

El hallazgo, fruto del azar y de una investigación académica, ha reabierto el debate sobre quién debe custodiar el patrimonio literario y dónde debe ser expuesto.

Alcalá apuesta por exhibirlo y reactivar la idea de José Luis Rodríguez Zapatero de crear un gran museo en la ciudad con el apoyo del Gobierno.

Fuentes del equipo de gobierno de Judith Piquet exigen a Urtasun que el documento salga del archivo en el que estuvo "perdido" y se exponga en la ciudad. Defienden que Alcalá no puede "perder" un hallazgo de valor incalculable que ha permanecido allí durante tanto tiempo.

Por ello, piden su musealización "inmediata" y aprovechan para señalar dónde se puede exponer: en el Archivo de la Creación Literaria, un gran museo de las letras anunciado por Zapatero en 2010 y del que "nunca más se ha sabido nada".

El equipo de Piquet vincula el manuscrito a la identidad cultural de Alcalá, ciudad natal de Miguel de Cervantes y sede del Premio Cervantes. Además, conectan directamente la figura de Cela a la ciudad por razones sentimentales.

"Aquí Cela recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Alcalá de Henares en 1989, fue gran impulsor y presidente del Patronato del Premio Cervantes, su presencia era más que habitual por la ciudad durante los años 80 y 90 y, además, debemos recordar los halagos de Cela hacia la ciudad", enumeran.

Desde el Ayuntamiento recuerdan cómo Camilo José Cela llegó a calificar Alcalá de Henares como el "origen y la consagración de la lengua".

Xunta de Galicia

Del otro lado, está la Xunta de Galicia. Esta misma semana, el Gobierno de Rueda ha remitido una carta al Ministerio de Cultura para "poder salvaguardar de manera conjunta uno de los legados literarios del autor más importantes del mundo".

La Fundación Camilo José Cela, adscrita a la Xunta, tiene colecciones heterogéneas y de gran valor cultural.

Entre otras referencias, contiene los manuscritos de sus 14 novelas publicadas, así como 52 de obra menor, además de una biblioteca de más de 60.000 manuales y una hemeroteca de más de 42.000 ejemplares de publicaciones periódicas.

Por ello, el consejero de Cultura, Lengua y Juventud gallego, José López Campos, ha manifestado al Ministerio de Cultura su disposición a exponer el mecanoscrito de La Colmena.

Por su parte, el Ministerio de Urtasun no ha valorado la posibilidad de trasladar la custodia de este documento inédito o firmar algún tipo de colaboración con el Consistorio de Judit Piquet o con el gobierno gallego.

Lo único en lo que insisten es en que el manuscrito forma parte de los fondos del antiguo Ministerio de Información y Turismo y, por ello, los criterios de custodia patrimonial corresponden al Estado.

El documento en cuestión consta de cien cuartillas mecanografiadas junto a notas del escritor destinadas al prólogo y recomendaciones de autores coetáneos.

Se trata de la primera versión completa conocida de la novela que Cela remitió a la censura y que fue prohibida por "atacar el dogma y la moral".

La obra no pudo publicarse en España hasta años más tarde y terminó por convertirse en una pieza clave de la narrativa española de posguerra.

El descubrimiento lleva firma propia. Lo realizó el profesor Alejandro Alonso, especialista en Literatura Contemporánea en el Brookings College de la City University of New York, que ha hablado con EL ESPAÑOL.

Alonso estaba en España realizando una estancia de investigación sobre la censura franquista, centrada en los expedientes literarios de la primera década de los 50. El 29 de septiembre, mientras revisaba documentación en el AGA, se topó con el mecanoscrito original que Cela remitió a la censura.

Hallazgo accidental

El hallazgo fue puramente accidental. Según explica, estaba consultando informes de 1953 cuando, en el sobre "62 bis 46", que no se correspondía con la fecha del envío, apareció doblado el texto de diciembre de 1945.

Ese error de clasificación archivística explicaría por qué el documento no había sido localizado nunca. "En los archivos, con paciencia, siempre se encuentran textos que han quedado en zonas oscuras por malas clasificaciones o simples olvidos", señala ahora el investigador.

Alonso describe el manuscrito como una versión diferente a la que luego se publicaría. "El inicio de la novela es un ensayo de narración objetivista, que aunque se puede reconocer en fragmentos de las versiones posteriores, Cela irá abandonando", argumenta.

"Este mecanoscrito en concreto, mucho más contenido que La Colmena del 63, agresivamente censurado, me dio una perspectiva nueva para entender la obra y el momento", añade.

El investigador reconoce que, pese a no estar trabajando sobre Cela en concreto, el momento del hallazgo fue impactante para él. "Se trata de una obra que pertenece a la educación histórica y cultural de varias generaciones y con un enorme peso simbólico", afirma.

El hallazgo podría abrir la puerta a una futura edición crítica del texto original, aunque Alonso advierte de que España no cuenta con una tradición de estudios genéticos de borradores como Francia. Cree que la Fundación Camilo José Cela podría plantearse el proyecto, si bien su enfoque sería "sobre todo filológico y crítico".

Al ser preguntado por el rifirrafe político, Alejandro Alonso evita alinearse, pero defiende el papel del Archivo General de la Administración (AGA). Recuerda que el documento "ya está en Alcalá, dentro de un archivo extraordinario, con personal muy cualificado y cooperante".

Eso sí, aboga por un equilibrio entre custodia y acceso ciudadano: los archivos, dice, "no deben ser castillos blancos rodeados por un foso", sino compartir sus fondos mediante préstamos, exposiciones o jornadas.

Para Alonso, desgajar el archivo no sería una buena idea y cree que sacar la obra de Cela podría abrir camino a otros muchos textos.