Vox se reúne con el PP y le urge a elegir un candidato para relevar a Mazón y frenar "la política destructiva de Sánchez"

El proceso de sucesión se desarrolla bajo un calendario parlamentario que podría llevar a nuevas elecciones si no se alcanza un acuerdo.

Vox insiste en que el sucesor de Mazón rechace explícitamente las políticas climáticas y migratorias que consideran perjudiciales.

Vox ha trasladado al PP la necesidad de designar primero a su candidato antes de negociar acuerdos, mostrando buena voluntad para la negociación.

PP y Vox han celebrado en Valencia su primer encuentro para abordar el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

PP y Vox han mantenido este viernes en Valencia "una primera toma de contacto" para abordar el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.

Así lo ha confirmado el partido de Santiago Abascal en un breve comunicado.

Según Vox, en la reunión, celebrada en un clima de absoluto hermetismo, "se ha podido constatar buena voluntad de negociación".

En ese encuentro, los de Abascal han trasladado a los populares "la necesidad" de que primero designen a su nuevo candidato a la Generalitat antes de avanzar en posibles acuerdos.

Una vez elegido, Vox pretende "explorar con él su disposición a acordar políticas que permitan continuar con la reconstrucción de Valencia y su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez".

Vox lleva días insistiendo al PP en la importancia de que el recambio de Mazón rechace de forma explícita las políticas climáticas y las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal. El propio Abascal dijo el lunes que "lo importante son las medidas, no las personas".

La cita se ha producido el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido desde Brasil adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana ante la posibilidad de un nuevo pacto entre PP y Vox.

Desde la Cumbre del Clima (COP30) en Belém, Sánchez ha advertido de que un acuerdo entre ambos partidos podría "desmantelar la agenda climática" debido al "negacionismo" de Vox.

Calendario

Los tiempos están ya marcados tras la dimisión de Mazón. Desde el lunes, se abrió un plazo de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten a sus candidatos a la Presidencia.

Después, entre tres y siete días más para fijar la fecha del pleno, y luego dos votaciones separadas por 48 horas, con mayoría absoluta en la primera y mayoría simple en la segunda.

Si nadie logra los apoyos necesarios, la Presidencia de las Cortes tramitará sucesivas propuestas, durante un máximo de dos meses. Y si no se logra una nueva investidura, se convocarían automáticamente nuevas elecciones... con casi dos meses más de plazo.