Moncloa justifica los mensajes del ministro Torres con la trama para hacer pagos "sin controles": "Era por las mascarillas"

El informe de la UCO recoge mensajes en los que Torres garantizaba a Koldo García que presionaría a su equipo para agilizar los pagos, y el Gobierno subraya que estos hechos ya fueron analizados en una comisión del Parlamento canario.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, afirma que los procesos judiciales están demostrando la falsedad de las acusaciones contra Torres y enmarca sus conversaciones como esfuerzos para conseguir material sanitario en plena crisis.

En los audios, Torres, entonces presidente de Canarias, asegura a Koldo García que vencerá la resistencia de su equipo para efectuar pagos pendientes a Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos de emergencia por 12 millones de euros.

El Gobierno defiende al ministro Ángel Víctor Torres tras la publicación de audios en los que prometía agilizar pagos de mascarillas "sin comprobaciones" durante la pandemia.

En el Gobierno aseguran que, tras el informe de la UCO, sobre el ahora ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, hay una mezcla de sentimientos: tranquilidad, alegría y enfado.

Las dos primeras porque creen que sale airoso. La tercera porque han estado "esperando semanas y semanas un auto que decía que era corrupto".

En eso incidía la ministra portavoz, Pilar Alegría, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros aseguraba que "queda absolutamente claro la falsedad de acusaciones contra el ministro Torres".

En línea con otros casos abiertos contra el entorno del presidente, como es el de su mujer o su hermana, la ministra ha augurado que "conforme van avanzando los procesos judiciales se va conociendo la verdad".

En los audios se escucha a Ángel Víctor Torres, cuando era presidente de Canarias, prometiendo a Koldo García que vencerá "la resistencia" de su equipo a pagar las mascarillas "sin comprobaciones".

También llega a reclamar "pagos pendientes" a Soluciones de Gestión. "Estoy encima de tu pago", le escribió el entonces presidente de Canarias a García.

El Ejecutivo de Canarias de Torres llegó a conceder cuatro contratos por la vía de emergencia a esta sociedad por 12 millones de euros.

En Moncloa restan importancia a estos audios asegurando que sólo están escuchando a "un presidente autonómico batallando a favor de conseguir material sanitario en plena pandemia" para conseguir "mascarillas".

También recuerdan que, en ese momento, Koldo García era "un asesor" del ministro de Transportes. De ahí que enmarquen las conversaciones con la mano derecha de José Luis Ábalos en el ministerio, y no como parte de la trama.

La aparente euforia recorre el complejo presidencial. "Esas cosas graves que iban a hacer caer el Gobierno no son así", aseguran fuentes de Moncloa tras conocerse la totalidad del informe de la unidad de investigación de la Guardia Civil.

Hay otros audios que quedan sin respuesta, como cuando le dijo que llamaría a Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama. "Hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante", llega a afirmar en uno de los audios.