Las cámaras del Senado cazan a Javier Arenas fumando un váper en su escaño detras de la ministra de Sanidad

El senador del PP Javier Arenas vapeando en su escaño.

El número dos del PP en el Senado, Javier Arenas, ha sido cazado por las cámaras utilizando un cigarrillo electrónico en su escaño, justo detrás de la ministra de Sanidad, Mónica García, durante el pleno de este martes.

Los hechos han ocurrido en torno a las 17:30 horas, mientras García respondía a una pregunta del senador popular Enrique Ruiz Escudero.

En el plano de la señal institucional se aprecia cómo Arenas saca un váper del bolsillo, lo acerca a su boca y lo inhala, mientras una compañera le advierte.

Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?



Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria. pic.twitter.com/GfRnMdhGS8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 4, 2025

Tras percatarse, el senador popular guarda el dispositivo y se tapa la boca discretamente.

Preguntado después por la prensa en los pasillos del Senado, Arenas ha negado que estuviera fumando. "Bajo ningún concepto", ha asegurado, aunque ha dicho que revisará las imágenes.

"Se lo perdono"

La ministra Mónica García ha reaccionado en redes sociales. En un mensaje en X, le ha preguntado al senador si "efectivamente estaba con un cigarrillo electrónico" a sus espaldas mientras intervenía.

"Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria", ha escrito García.

La escena se produce además justo mientras el Gobierno impulsa una nueva ley antitabaco, liderada por la ministra de Sanidad.

El anteproyecto, aprobado recientemente por en Consejo de Ministros, equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional. También prohíbe fumar o vapear en terrazas, marquesinas, piscinas y campus universitarios, y veta la venta de vapeadores de un solo uso.