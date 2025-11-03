Sumar mueve ficha por el Sáhara: busca forzar al PSOE a posicionarse en el Congreso sobre la autodeterminación

Las claves nuevo Generado con IA Sumar presenta una proposición no de ley en el Congreso para reafirmar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y convocar el referéndum de Naciones Unidas. El texto de Sumar critica la posición de la ONU que respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos y condena las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados. La iniciativa busca forzar al PSOE a tomar una postura clara en el Congreso sobre el conflicto del Sáhara tras su apoyo a la vía marroquí en 2022. Enrique Santiago destaca que el Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado la MINURSO, lo que subraya la importancia del referéndum en el Sáhara Occidental.

Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y la necesidad de convocar el referéndum previsto por Naciones Unidas. Así lo ha trasladado el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, al tiempo que ha criticado la última posición de la ONU que respalda que el Sáhara Occidental sea un territorio autónomo dentro de Marruecos.

El texto presentado por la formación que integra el Ejecutivo de coalición, para su debate en la comisión de Exteriores o en el Pleno, llama la atención sobre las "continuas y permanentes violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados" y pide "condenarlas, como no puede ser de otra forma".

En declaraciones a los medios, Santiago ha explicado que la iniciativa refleja el sentimiento y la posición de todo el grupo parlamentario" y ha destacado que el Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado la renovación de la MINURSO, que es la misión encargada del referéndum en el Sáhara Occidental, "lo que demuestra que esa reivindicación sigue siendo imprescindible y cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas".

El parlamentario ha señalado además que la proposición "resalta la inadecuación del actual acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea", en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, "por no haberse contado con la opinión y la intervención del pueblo saharaui a través de su legítimo representante, el Frente Polisario".

Con este movimiento, Sumar pretende forzar al PSOE a posicionarse en sede parlamentaria sobre el conflicto después del giro dado en 2022, cuando el partido liderado por Pedro Sánchez pasó a respaldar la vía marroquí tras años de neutralidad.

En ese sentido, Sumar reprocha a su socio de Gobierno su "radical cambio de posición" sobre el conflicto, lo que a su juicio rompe el "consenso histórico" de la política exterior española sobre este asunto y vulnera las obligaciones internacionales de España como potencia administradora.

La proposición no de ley se enmarca en el 50 aniversario de la Marcha Verde, con la que aprovechando la inminente muerte del dictador Francisco Franco, Marruecos invadió el Sáhara, entonces administrado por España, quedándose sin completar el proceso de descolonización previsto por Naciones Unidas.

Presiones de EEUU

En su intervención, Enrique Santiago ha advertido de que el Consejo de Seguridad "se ha dejado llevar demasiado por las presiones de Estados Unidos" y ha expresado su preocupación por que "las Naciones Unidas estén apartándose de su tarea de construcción y consolidación de procesos de paz en el mundo".

Por su parte, el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha valorado que la propuesta de autonomía para el Sáhara "se desmarca totalmente de la legalidad internacional" y ha agradecido las muestras de solidaridad con el pueblo saharaui y la iniciativa de IU, que, según ha dicho, "reafirma el compromiso de la sociedad española con el Sáhara Occidental".