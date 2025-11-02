Feijóo hablará "en las próximas horas" con Mazón sobre el "contexto político de la Comunidad Valenciana"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, mantendrá una conversación con Carlos Mazón sobre su relevo en la Generalitat Valenciana. La posibilidad de convocar elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana será discutida en la reunión entre Feijóo y Mazón. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, anunció el encuentro entre Feijóo y Mazón durante un evento con periodistas en Logroño.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablará "en las próximas horas" con Carlos Mazón sobre su relevo al frente de la Generalitat Valenciana y sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en la región.

En un encuentro con periodistas en Logroño, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este domingo que "hoy el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana".

"Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública", ha comentado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.