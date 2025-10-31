Sánchez sale airoso del Senado pero queda comprometido por sus 5 negativas y 8 evasivas sobre la corrupción

Sánchez se desvincula de personas y situaciones cuestionadas, incluyendo al empresario Víctor de Aldama y la mediación de su esposa en el rescate de Air Europa.

El presidente niega la existencia de sobresueldos en el PSOE y asegura que todos los pagos están documentados, en contraste con informes de la UCO.

Sánchez admite haber recibido pagos en metálico del PSOE, pero asegura que nunca superaron los 1.000 euros, lo cual se ajusta a la normativa contra el blanqueo.

Pedro Sánchez enfrenta cuestionamientos en el Senado sobre la corrupción, pero evita comprometerse con respuestas evasivas y negativas directas.

"Si miente irá al juzgado, y si dice la verdad, también".

Con estas palabras, Alberto Núñez Feijóo recordó el pasado fin de semana a Pedro Sánchez su obligación de decir la verdad en la comisión del caso Koldo, por lo que, le advirtió, se expondría a ser procesado por falso testimonio en caso de mentir.

Para sortear esta dificultad, Sánchez se amparó este jueves en evasivas y respuestas ambiguas para esquivar las cuestiones más espinosas planteadas por PP, Vox y UPN, durante su comparecencia de casi cinco horas en el Senado.

El presidente del Gobierno sí comprometió su palabra con cinco negativas rotundas.

Reconoció haber recibido del PSOE cantidades en metálico, como "liquidación de gastos", pero aseguró que nunca superaron los 1.000 euros (lo que habría vulnerado la normativa contra el blanqueo).

Aseguró que en el PSOE "no existen sobresueldos" y que nunca se efectúan pagos "sin documentar".

Recalcó que Begoña Gómez no medió en el rescate de Air Europa, y afirmó que no conoce al empresario Víctor de Almada, mientras le exhibían la foto en la que posa junto a él en un acto del PSOE.

Con todo, logró salir airoso del trámite, en parte por falta de acierto de sus interpelantes, y en buena medida también gracias a los socios del Gobierno (Compromís, Bildu, ERC, Junts y Más Madrid), que le ayudaron a desviar el debate hacia las víctimas de la dana, el cambio climático, la Policía patriótica de Mariano Rajoy, Gürtel o la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Las cinco negaciones de Sánchez fueron estas:

1. Sobres con menos de 1.000 €

La senadora de UPN, Marimar Caballero, tuvo que preguntar hasta cinco veces a Sánchez si alguna vez recibió sobres del PSOE con dinero en efectivo (como Ábalos y Koldo).

El presidente lo acabó admitiendo, con evasivas: "Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos, siempre contra factura".

Pero no aclaró cuándo recibió el último de esos pagos en metálico: "Sobre cifras no le puedo responder en concreto, porque fueron anecdóticas", aseguró.

Sánchez sí se mostró categórico al descartar que alguno de esos pagos superara los 1.000 euros (lo que vulneraría la normativa contra el blanqueo): "En absoluto".

2. "No hay sobresueldos"

Pedro Sánchez recalcó que "en el PSOE no existen sobresueldos. Lo que hacemos los altos cargos, como es mi caso", aclaró, "es aportar una parte de nuestro sueldo a la financiación regular de la organización".

Y a continuación lanzó la sombra de la sospecha sobre otras formaciones: "Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos, muchas veces sin declarar y en dinero negro", señaló.

3. Su esposa y Air Europa

Sánchez sí se mostró tajante al afirmar que su mujer, Begoña Gómez, "no tuvo nada que ver con el rescate de Air Europa". Es sabido que el CEO de la aerolínea, Javier Hidalgo, patrocinó a través de otra sociedad las actividades profesionales de la mujer del presidente.

En cambio, el presidente recurrió al "que me conste, no", cuando Alejo Miranda le preguntó si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "medió en el rescate de Plus Ultra", la aerolínea de capital venezolano que también recibió una inyección millonaria del Gobierno durante la pandemia.

4. "No hay pagos sin documentar"

El presidente Sánchez aseguró que la financiación de su partido es limpia, legal y transparente. Y añadió que "el PSOE no tiene pagos sin documentar".

Contradice así el último informe remitido por la UCO al juez del Supremo Leopoldo Puente, que acreditó distintos pagos a Koldo y Ábalos, que no estaban reflejados en la contabilidad entregada por el PSOE.

Los socialistas han enviado ahora nueva documentación al juez en la que explican que el PSOE hizo pagos en efectivo entre 2017 y 2024 a otros altos cargos por un importe total de 735.000 euros, además de los declarados a Ábalos, Cerdán y Koldo.

5. "No conozco a Aldama"

"No conozco ni he tenido relación con Víctor de Aldama, no he estado en absoluto reunido con él", aseguró el presidente del Gobierno mientras el senador del PP Alejo Miranda le exhibía la foto en la que el propio Pedro Sánchez posa con el empresario.

Ambos posaron ante Koldo, que tomó la foto con su móvil, en la zona vip de invitados del Teatro La Latina, donde se celebró la presentación de Pepu Hernández como candidato a la Alcaldía de Madrid, el 3 de febrero de 2019.

Con la foto delante, Sánchez niega conocer a Aldama. Con la foto delante. Miente por defecto. pic.twitter.com/4ZpWKf6PRY — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 30, 2025

Otras imágenes muestran a Sánchez en la fiesta de cumpleaños de Ábalos, celebrada en un restaurante de Aldama, que además estuvo presente en Ferraz en la noche de las elecciones generales de 2019.

Preguntado al respecto, Sánchez encadenó varias evasivas: "No recuerdo cuándo le conocí, supongo que apareció en un mitin del PSOE, también salieron fotos del cumpleaños de Ábalos... Le puedo garantizar que con el señor Aldama no he tenido ninguna relación, absolutamente ninguna".

Víctor de Aldama está colaborando con la Justicia, asegura que pagó al menos un millón de euros a Ábalos y Koldo, y que una parte de ese dinero era para el PSOE.

Y estas fueron las ocho evasivas de Sánchez:

1. Donaciones del suegro

El senador del PP Alejo Miranda planteó una de las cuestiones más comprometidas a Sánchez: "¿Desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36 SL, las saunas de su suegro, financiaran sus campañas de las primarias o hayan financiado al PSOE?"

Como si la pregunta no le incomodara en absoluto, Sánchez respondió distraídamente, sin levantar la vista, mientras revolvía los papeles que tenía sobre la mesa.

"Yo he sido claro en esta cuestión", dijo el presidente, "que mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular, yo no tengo información sobre ello y desgraciadamente no puedo responder".

El senador popular buscaba poner en evidencia la doble moral de Sánchez, que ha prometido prohibir la prostitución, tras ser "partícipe a título lucrativo" (en palabras de Feijóo) del patrimonio que amasó su suegro, Sabiniano Gómez, con el negocio de las saunas y los burdeles.

"¿Tenemos que abolir la prostitución, la dirija el padre o el suegro de quien sea?", insistió el senador Miranda.

Sin inmutarse, Sánchez comentó que "hay suficiente jurisprudencia que dice que las actividades de la persona a la que usted se refiere no eran ilícitas".

2. Financiación de las primarias

Durante sus casi cinco horas de comparecencia, Sánchez usó 14 veces la fórmula "no me consta" para responder con evasivas a las preguntas de los grupos de la oposición.

"No me consta", dijo sobre si la asociación Bancal de Rosas, que gestionaba las donaciones para su campaña en las primarias del PSOE de 2017, pudo recibir aportaciones superiores a los 50.000 euros -algo que prohíbe la ley en el caso de los partidos- o financiación de "empresas que pagaban mordidas".

Y de nuevo, contestó "no me consta", cuando Alejo Miranda le preguntó si Bancal de Rosas pudo financiarse desde Servinabar, la constructora de la que era accionista Santos Cerdán.

3. Por qué cesó a Ábalos

Sánchez aseguró que cesó a José Luis Ábalos como ministro en 2021 porque "estábamos saliendo de la pandemia, entrando en la desescalada y el Gobierno necesitaba un nuevo impulso político".

Pero evitó responder a si había recibido antes informaciones de Adriana Lastra, de Carmen Calvo, de la Policía o incluso de la exmujer de Ábalos, que le advirtieron de las prácticas irregulares del entonces ministro de Transportes.

"Los hábitos personales de Ábalos, cuando hemos conocido esos audios, no sólo me decepcionan. Me repugna y lo rechazo completamente", dijo sobre el hecho de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE frecuentara la prostitución.

4. Nexo "anecdótica" con Koldo

Pedro Sánchez se desvinculó por completo de las actividades de Koldo García, afirmando que la relación que ha tenido con él era "absolutamente anecdótica, al final él era el asesor o una persona de colaboración con José Luis Ábalos".

"No recuerdo en cuántas ocasiones he hablado con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles", añadió.

Sánchez dice que la relación que tenía con Koldo era "absolutamente anecdótica" pic.twitter.com/Y98MOUcEph — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 30, 2025

Cuando le recordaron que en su libro Manual de resistencia menciona que Koldo fue el encargado de vigilar día y noche sus avales en las primarias del PSOE —lo que acredita una relación de máxima confianza— Sánchez también se desvinculó de esa decisión.

"Fue una decisión que no tomé yo, se decidió que fuera Koldo García, no hay mucho más que añadir", se limitó a decir.

Pero ya en 2014, Sánchez se deshizo en elogios hacia Koldo García, al que definió, en un post en Facebook, como "un ejemplo para la militancia", "el último aizkolari socialista" y "un titán contra los desahucios".

Sánchez también tiró balones fuera, cuando la senadora de UPN Mari Mar Caballero le preguntó por los ocupantes del Peugeot, con el que recorrió España durante las primarias del PSOE de 2017 junto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

"¿Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot?", dijo Sánchez entre risas, "¿De verdad, señoría, vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el Peugeot? Pues señoría, depende del día".

Los senadores socialistas celebraron la respuesta entre carcajadas.

5. "No conozco a Antxon"

Sánchez también se mostró ambiguo cuando Mar Caballero le preguntó si conocía a Antxon Alonso: "No lo conozco, que yo recuerde".

Antxon Alonso es el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la constructora Servinabar, que recibió contratos millonarios del Gobierno de Navarra (como el de los túneles de Belate, de 62 millones de euros) y del Ministerio de Transportes que entonces dirigía Ábalos.

Durante el registro de la casa de Antxon Alonso, la UCO encontró el contrato privado en el que Cerdán aparece como propietario del 30% de las acciones de esta constructora.

6. La visita de Delcy

Sánchez reconoció en su comparecencia, tal como consta en el sumario, que el entones ministro Ábalos le informó, en enero de 2020, de la inminente visita de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, sancionada por la UE por flagrantes casos de violación de derechos humanos. .

"Yo en ese momento desconocía absolutamente que tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo", dijo, "y en el momento que tengo conocimiento de ello, le transmito al ministro Ábalos que no puede estar en suelo español la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela".

🔴🇻🇪 Sánchez, sobre la visita de Delcy Rodríguez: "Que visiten España ministros o primeros ministros sin conocimiento del presidente del Gobierno es bastante habitual"



"En ese momento desconocía que tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo" pic.twitter.com/HjUeR5UVdT — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 30, 2025

Para restar importancia a lo ocurrido, Sánchez añadió: "Que visiten España ministros o primeros ministros sin conocimiento del Gobierno es bastante habitual. No podemos hacer de algo ordinario un supuesto escándalo".

Pero aquella visita no era "ordinaria" ni casual. Había sido organizada por el empresario Víctor de Aldama quien, en estrecho contacto con Ábalos, planificó varias reuniones de Delcy Rodríguez con ministros del Gobierno de Sánchez e incluso alquiló un chalé para que se alojara durante su estancia en Madrid.

Cuando estalló el escándalo, Ábalos dio hasta siete versiones distintas sobre lo ocurrido. Y finalmente Sánchez elogió en las Cortes su gestión: "Evitó un conflicto diplomático".

Cuando el senador del PP Alejo Miranda insistió ayer en esta cuestión, Sánchez dijo que no sabe nada sobre el trajín de maletas que se desembarcaron del avión de Delcy Rodríguez: "Nosotros impedimos que pudiera pisar suelo europeo".

7. La 'fontanera' Leire

Sánchez aseguró que "no le consta" que la fontanera de Ferraz Leire Díez realizara cualquier trabajo o encargo para el PSOE.

Recurrió de nuevo a esa fórmula para evitar una negativa tajante: "Que me conste a mí, desde luego que no".

La Justicia ya investiga las denuncias presentadas por los fiscales Grinda y Stampa, quienes sostienen que Leire Díez se presentó como emisaria del PSOE e intentó sobornarles con ascensos o premios en su carrera, a cambio de que le facilitaran información sensible sobre funcionarios y procedimientos.

Las grabaciones que se han difundido acreditan además que la fontanera ofreció a empresarios imputados ventajas procesales, a cambio de información para desacreditar a los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigan los casos de corrupción del PSOE.

8. ¿Vivía su hermano en Elvas?

El senador del PP Alejo Miranda recordó que varias empresas de la trama de Víctor de Aldama tenían su sede en Elvas (Portugal) y a continuación preguntó al presidente del Gobierno si su hermano residía en dicho municipio, para beneficiarse de una fiscalidad más ventajosa.

Tras varios circunloquios, Sánchez se negó a responder a la pregunta porque, dijo, "no tiene nada que ver con el objeto de esta comisión".

Sánchez esgrimió este argumento tras haberse extendido respondiendo a preguntas de sus socios de Gobierno, sobre cuestiones completamente ajenas a la comisión: desde la dana y el cambio climático, a la financiación autonómica, la quita de la deuda o el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE.