La foto inédita que corrobora que la relación con Koldo no fue "absolutamente anecdótica" como dijo Sánchez en el Senado

Koldo García fue uno de los colaboradores más cercanos de Sánchez durante su campaña para liderar el PSOE en 2017, desempeñando un papel clave al custodiar avales.

La imagen muestra a Sánchez y Koldo abrazados en el 60º cumpleaños del exministro José Luis Ábalos, evento al que asistieron varios ministros del Gobierno.

Pedro Sánchez y Koldo García Izaguirre mantuvieron una relación más estrecha de lo que el presidente afirmó en el Senado, según una foto inédita publicada.

Pedro Sánchez y Koldo García Izaguirre mantuvieron una estrecha relación. Y no fue "absolutamente anecdótica", como sí afirmó el presidente del Gobierno este jueves en la comisión de investigación del Senado.

EL ESPAÑOL publica una foto inédita de Sánchez y Koldo abrazados en el 60º cumpleaños del entonces ministro José Luis Ábalos.

El presidente del Gobierno y Koldo García se fotografiaron en la fiesta que el titular de Fomento en aquel año organizó en el restaurante Welow.

Ese local es propiedad del empresario Víctor de Aldama, investigado por corrupción por el Tribunal Supremo, al igual que Ábalos y Koldo. Está situado bajo las cuatro torres del Paseo de La Castellana, en Madrid.

El evento tuvo lugar el 8 de diciembre de 2019. Sánchez acudió a la fiesta acompañado de su mujer, Begoña Gómez.

También estuvieron presentes varios ministros, como María Jesús Montero (Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).

En un momento de aquella noche, Koldo y Sánchez decidieron hacerse una foto abrazados. Su relación ya era amistosa en aquellos momentos. El navarro había sido uno de sus más directos colaboradores durante la campaña previa a las primarias del PSOE de 2017.

De hecho, Koldo García había sido el conductor del Peugeot en el que Sánchez recorrió España, junto a Ábalos y Santos Cerdán, para recuperar el poder en el partido.

Sin embargo, este jueves, Pedro Sánchez señaló en el Senado que su relación con Koldo García fue "absolutamente anecdótica".

Como compareciente de la llamada comisión Koldo de la Cámara Alta, el presidente del Gobierno fue preguntado por su vínculo con Koldo García, que Sánchez empequeñeció completamente.

"No recuerdo en cuántas ocasiones he hablado con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles", aseguró.

Pero sus nexos con Koldo no son tan escasos como indicó, ni se limitan a la foto que desvela este viernes EL ESPAÑOL.

Elogios a Koldo

Sánchez elogió a Koldo en su libro Manual de resistencia, publicado en 2019, el mismo año en el que se tomó la fotografía que desvela EL ESPAÑOL.

El hoy presidente del Gobierno relata cómo García custodió con afán los avales de la militancia socialista que le permitieron presentarse a las primarias del PSOE de 2017, las que acabaría ganando como clímax de la gesta de la banda del Peugeot.

Sánchez describe en el libro cómo, las dos noches anteriores a la entrega de los avales, Koldo —al que define como "un miembro de la candidatura"— se quedó en la oficina donde se guardaban esos documentos, vigilándolos sin abandonarlos en ningún momento, preocupado por posibles incidentes o sabotajes.

De hecho, Manuel de resistencia narra que una vecina le ofreció su baño para que pudiera asearse, porque no quería dejar los avales sin supervisión.

Pero ya en 2014, el entonces secretario general del PSOE alabó en su Facebook la figura de Koldo García y el compromiso de éste con el partido. Por lo tanto, la relación viene de lejos.

'Post' de Facebook en el que Sánchez elogia a Koldo.

En aquel post, publicado hace una década, Sánchez le denominó "el último aizkolari socialista".

"Un titán contra los desahucios", le presentó. "Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras", celebró.

"Este guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha", dijo de Koldo García, entonces concejal socialista, el hoy presidente del Gobierno.

Sánchez y el 'aizkolari' Koldo García.

La relación entre ambos no quedó ahí. Koldo era uno de los integrantes de la llamada banda del Peugeot. Así se conoció al equipo conformado, a partir de 2016, por Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo.

Aquel año viajaron juntos por toda España cuando, tras ser defenestrado por el aparato del PSOE y vencido por la facción liderada por Susana Díaz, Sánchez dimitió forzosamente del cargo de secretario general del partido.

Reorganizó fuerzas y se propuso convertirse en "el candidato de las bases" para recuperar su puesto, cosa que logró en 2017.

Sus escuderos en aquella gesta fueron Ábalos, Santos Cerdán y también Koldo García, que iba al volante del coche.

Los dos primeros acabaron siendo secretarios de Organización del PSOE. Es decir, su mano derecha en el partido. Ábalos, desde 2017 hasta 2021, y Cerdán, después, cuando Sánchez sustituyó a uno por otro.

El exministro, al igual que Koldo, está siendo investigado por el Tribunal Supremo. También, Santos Cerdán. En su caso, está en prisión por orden del juez, que le considera líder de una trama que se habría dedicado a amañar obras públicas a cambio de comisiones ilegales.