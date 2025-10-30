El PP somete a un Sánchez bronco a un tercer grado y él lo elude con evasivas y acusaciones a Ayuso

El PP califica la comparecencia de Sánchez como "una deshonra total", destacando la falta de respuestas del presidente y su negativa a un careo con otros implicados en el caso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afrontado este jueves más de cinco horas de interrogatorio en el Senado en una sesión bronca y tensa.

Ante un PP en modo preelectoral, el jefe del Ejecutivo ha esquivado las grandes incógnitas sobre los sobres con dinero en metálico que circularon por Ferraz y ha aprovechado sus respuestas para atacar a Isabel Díaz Ayuso.

"Me pregunto qué dirían de mí si mi Gobierno hubiese dado 1,5 millones a una empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por mascarillas", ha dicho Sánchez, en alusión a la presidenta madrileña.

Sánchez ha comparado también su caso con el del hermano de Ayuso y el escándalo que acabó con Pablo Casado: "Le quitaron y pusieron al amigo del narco a dirigir el PP. Es que consejos vendo que para mí no tengo", ha ironizado.

La sesión, celebrada en la comisión del caso Koldo, ha durado más de cinco horas sin pausas. El ambiente ha sido bronco desde el inicio, con varios rifirrafes entre Sánchez y el presidente de la comisión, Eloy Suárez, que ha tenido que llamar al orden a varios parlamentarios socialistas.

El presidente del Gobierno ha descalificado el trabajo del Senado, al que ha tildado como "un circo" y "una institución al servicio del fango". "Han convertido esta Cámara en un lodazal para el acoso y la vendetta", ha denunciado.

Durante su alegato final, Sánchez ha dicho sentir "enorme pena" por la "burda instrumentalización" del Senado, acusando al PP de usar su mayoría absoluta "con fines deleznables". "Han hecho del Senado una sucursal de la máquina del fango".

"No me consta"

El tono bronco ha venido acompañado con las constantes evasivas del presidente. A las preguntas del PP y otros grupos, Sánchez ha recurrido más de una veintena de veces a fórmulas como "no me consta" o "no recuerdo".

Por ejemplo, el jefe del Ejecutivo ha eludido responder si el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, asistió a reuniones sobre obra pública en Navarra, si se amañaron 128 contratos o si Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, trabajó para el partido.

Tampoco ha aclarado si José Luis Rodríguez Zapatero intercedió en el rescate de Plus Ultra o si hubo donaciones de empresas como Servinabar o de su suegro Sabiniano —el dueño de las saunas—, para las primarias de 2017.

"¿Cuándo cobró en efectivo por última vez?", ha preguntado el PP. "No lo recuerdo", ha contestado Sánchez.

En cualquier caso, el presidente sí ha admitido que "en alguna ocasión" había liquidado gastos en efectivo al PSOE, "siempre contra factura y justificante".

Su respuesta ha llegado tras la insistencia —hasta nueve veces— de la senadora de UPN María Caballero.

Sánchez ha defendido que la financiación del partido es "absolutamente limpia, regular y legal" y ha negado la existencia de una contabilidad paralela. "Mi organización es la más transparente", ha añadido.

El líder socialista ha acusado también al PP, Vox y UPN de usar la Cámara Alta "como instrumento partidista" y de haber convertido la comisión en "una caza de brujas montada para engañar a la ciudadanía".

El momento más agrio ha llegado durante el interrogatorio del senador del PP Alejo Miranda. Sánchez se ha quejado de que algunos parlamentarios le hacían fotos, lo que ha provocado la réplica inmediata del popular: "No tenemos la piel tan fina. Hoy viene de ofendidito".

El presidente ha acusado a Miranda de "inquisidor" y ha bromeado con que ya tienen a su "Torquemada particular".

El rifirrafe ha obligado de nuevo a intervenir al presidente de la comisión, que ha recordado que el portavoz del PP "no era objeto de la investigación".

"Deshonra total"

Fuentes del PP han calificado la comparecencia como "una deshonra total". Según la valoración de Génova, Sánchez ha recurrido a más de 40 evasivas: "No me consta", "no recuerdo"…

"El presidente no necesitaba ni war room ni 950 asesores para no responder a nada. Hemos logrado que se siente y que todos los españoles vean su nula voluntad de colaborar", sostienen.

Los populares subrayan que Sánchez ha rechazado el careo propuesto con el exministro José Luis Ábalos y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. "Teme verse frente al corrompido y al corruptor", añaden.

"El día de hoy resume su legislatura: por la mañana, un presidente en minoría hablando de corrupción; por la tarde, pendiente del independentismo del que depende", concluyen las mismas fuentes.