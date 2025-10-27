Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura el 21 de diciembre tras el bloqueo de PSOE y Vox al Presupuesto

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en rueda de prensa este lunes en Mérida. E.P.

Las claves nuevo Generado con IA La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado elecciones autonómicas anticipadas para el 21 de diciembre de 2025. La decisión se debe al "bloqueo" en la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2026, atribuida a la "irresponsabilidad" de los grupos parlamentarios, en particular PSOE y Vox. Guardiola critica que el bloqueo impide aprobar los mejores presupuestos para la región, afectando la capacidad de implementar políticas necesarias. La presidenta destaca la necesidad de presupuestos que respalden el momento histórico, manteniendo su "mano tendida" para negociar con los grupos parlamentarios.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025.

Guardiola ha tomado la decisión de convocar las elecciones autonómicas después del "bloqueo" alcanzado en la región por no poder aprobar los Presupuestos para 2026, debido a la "irresponsabilidad" de los grupos parlamentarios.

"No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar los mejores Presupuestos de la región", ha señalado Guardiola, que ha insistido en que "este bloqueo solo beneficia a los piensan en las encuestas".

Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura el 21 de diciembre.

"Necesitamos unos Presupuestos que acompañen este momento histórico, porque sin presupuesto no tenemos herramientas" para desarrollar las políticas, ha señalado la presidenta extremeña, que ha destacado que siempre ha tenido "mano tendida" a los grupos parlamentarios para negociar la "ley más importante" de la región como son los presupuestos.

Guardiola gobierna en minoría tras romperse su pacto con Vox en verano de 2024. El Ejecutivo autonómico gobierna con las cuentas prorrogadas de ese mismo año.

Guardiola tiene el respaldo del PP. Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que la decisión de la presidenta extremeña demuestra "responsabilidad y valentía": "Frente al bloqueo, elecciones".

El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones.



Todo el respaldo de @ppopular a @MGuardiolaM. Demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero y estoy seguro de que se lo recompensarán. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 27, 2025

En la jornada en la que Junts ha roto su pacto con el PSOE, Feijóo y los populares han puesto a Guardiola como ejemplo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", ha escrito Feijóo en su cuenta de X.

Fuentes del PP consideran que "los ciudadanos no pueden ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes".

"Ni María Guardiola es Sánchez ni el PP es el PSOE. No tenemos miedo a las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan", recalcan los populares, que subrayan que sin Presupuestos no se puede gobernar.



Esas mismas fuentes del PP aseguran que la coherencia es un valor que volverá a la política nacional cuando salga Sánchez del Gobierno. Y destacan que "en Guardiola impera la dignidad que no hay en el Palacio de la Moncloa".

¿Elecciones en diciembre y 2027?

Aunque los extremeños voten el próximo 21 de diciembre, puede que vuelvan a verse llamados de nuevo a las urnas en mayo de 2027.

Así lo establece el Reglamento de la Asamblea, que obliga a mantener el calendario electoral ordinario pese a un adelanto.

El Estatuto de Autonomía, sin embargo, fija que las legislaturas deben durar cuatro años, lo que ha generado un vacío legal sobre la duración real del mandato en caso de convocatoria anticipada.

Para evitar este escenario, el PP propuso una reforma que garantizara una legislatura completa de cuatro años aunque hubiera elecciones adelantadas.