Pedro J.: "Sánchez se está convirtiendo en un problema para la sociedad, ya no tiene una salida digna del poder"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez advierte que el presidente Pedro Sánchez se está convirtiendo en un problema para la sociedad española debido a la falta de una salida digna del poder. El periodista destacó la importancia del talante de quien gobierna, mencionando a Adolfo Suárez como un ejemplo de respeto y transición exitosa. Ramírez presentó el segundo volumen de sus memorias, 'Por decir la verdad', y defendió que el periodismo es una forma de vida dedicada al servicio de los ciudadanos. Durante la entrevista, recordó sus experiencias al criticar gestiones de expresidentes y su relación personal con figuras políticas, mencionando una cena con Corinna Larsen protegida por la inteligencia rusa.

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha advertido este domingo que Pedro Sánchez "se está convirtiendo en un problema para la sociedad española, porque empieza a no tener una salida digna del poder" debido a la solución judicial de todo su entorno.

Para los políticos, "lo difícil es saber irse", ha indicado, "Suárez se supo ir", tras culminar la tarea de la Transición.

"Es muy importante el talante de quien gobierna, si acepta la crítica", ha afirmado el periodista, "Suárez era muy respetuoso, el hombre que hizo la Transición, le admiro cada vez más. Felipe González empezó bien, pero luego se torció" debido a los casos de corrupción y el escándalo de los GAL.

Pedro J. Ramírez ha presentado este domingo en el programa Fiesta de TeleCinco, que presenta Emma García, el segundo volumen de sus memorias, titulado Por decir la verdad.

Durante la entrevista, ha defendido que "el periodismo no es un trabajo, ni un oficio, es una forma de vivir maravillosa", al servicio de los ciudadanos, que son "los titulares del derecho a la información".

Preguntado sobre su relación personal con expresidentes como Aznar o Zapatero, ha recordado que eso nunca le impidió criticar su gestión, como la entrada de España en la guerra de Irak (en el caso del primero) o la negociación con ETA ("aunque al final salió bien"), ha destacado sobre el segundo.

Por el contrario, ha considerado que esa relación personal puede enriquecer el trabajo del periodista: "Los políticos son seres humanos. Conocer sus fortalezas y debilidades, su carácter, nos ayuda a entender sus decisiones".

Pedro J. Ramírez, este domingo en el programa 'Fiesta' de TeleCinco. TeleCinco

Pedro J. Ramírez ha señalado que decir la verdad (como indica el título del segundo volumen de sus memorias) es lo que más problemas le ha dado en su trayectoria como periodista.

"Me echaron de Diario 16 por decir la verdad sobre el GAL, un Gobierno del PSOE con ayuda del Rey Juan Carlos", ha rememorado, "y de El Mundo por decir la verdad sobre la Gürtel y el Luis, se fuerte de Rajoy", de nuevo la intervención del Emérito.

Al respecto, ha recordado que El Mundo fue el primer periódico que entrevistó a la entonces amante del Rey Juan Carlos, Corinna Larsen. En la entrevista, ella se definió como la "amiga entrañable" del monarca y desveló que había intervenido personalmente en asuntos de Estado.

"Luego tuve la oportunidad de conocerla personalmente", ha indicado Ramírez, "en una cena que tuvimos en un restaurante de Londres, al que llegó protegida por una cápsula de seguridad que le había montado la inteligencia rusa".

Pedro J. Ramírez y Emma García, este domingo en el programa 'Fiesta' de TeleCinco. TeleCinco

"Ella creía que yo era una especie de agente doble, que me mandaba Sanz Roldán", entonces director del CNI.

Y para completar el enredo, el general creía que "yo había presentado a Corinna a Villarejo para montar sus intrigas". Todo ello queda reflejado en el retrato de la época que Pedro J. reconstruye en este volumen de memorias.

A preguntas de Emma García, el periodista ha explicado que va a cumplir 10 años su relación con Cruz Sánchez de Lara, que es "una parte muy importante del proyecto de EL ESPAÑOL, como vicepresidenta ejecutiva" y ha destacado la versatilidad que muestra en las entrevistas que realiza en el programa Madres: desde el corazón, que se emite también en TeleCinco.