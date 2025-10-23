La gerente del PSOE corrobora que Sánchez ha podido recibir dinero en efectivo, pero defiende su origen "lícito"

Ana María Fuentes lleva auditando las cuentas del PSOE varios años, pero no recuerda detalles específicos sobre pagos a Sánchez en 2021.

Durante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, Fuentes señala que Sánchez, como otros trabajadores del partido, pudo cobrar en efectivo o por transferencias.

Fuentes defiende que el origen del dinero recibido por Sánchez es "lícito" y que las prácticas de pago en efectivo eran poco frecuentes.

La actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha reconocido este jueves en el Senado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha podido cobrar en efectivo por alguna liquidación del partido. Aunque ha asegurado que no puede confirmar si se produjo, sí ha defendido que "el origen era lícito".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, la gerente socialista desde 2021 ha explicado que el presidente del Gobierno, "al igual que cualquier persona que trabaja para la organización", ha podido cobrar del partido.

Sus palabras respaldan lo dicho por el propio Sánchez en una entrevista en Cadena SER con Àngels Barceló, donde admitió: "Seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", en referencia a pagos en efectivo por desplazamientos o viajes.

"Y ha cobrado mediante transferencias y ha cobrado en algunas ocasiones también en efectivo", ha añadido Ana María Fuentes, que ha aclarado a renglón seguido que desconoce si estos posibles pagos en efectivo se produjeron con el anterior gerente socialista.

Al ser preguntada expresamente por si en el cierre del año 2021 vio que hubiese algún papel o liquidación de Sánchez, Ana María Fuentes ha dicho que no lo recuerda, aunque ha señalado que lleva auditando las cuentas del partido desde hace varios años y no puede saber "cada uno de los pagos que se hace y el modo en que se hace".