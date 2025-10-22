Nogueras coincide con Feijóo en la crítica a Sánchez: "No hay que hablar del cambio de hora, sino de la hora del cambio"

Feijóo cuestiona la gestión económica del Gobierno y critica un video del Ministerio de Vivienda que muestra a ancianos compartiendo piso.

Los relojes de Junts y del PP se sincronizaron este miércoles durante unos minutos en la sesión de control al Gobierno. Fue breve, pero intenso.

Primero, Alberto Núñez Feijóo aseguró que el Ejecutivo ofrece "a las familias que no llegan a fin de mes" una respuesta que "no es un lapsus; es un vídeo del señor Sánchez para cambiar la hora".

Se refería a la propuesta del presidente del Gobierno para acabar con los cambios de hora en otoño y primavera. "No subestime usted la inteligencia de los españoles", le reprochó el líder del PP.

Sólo unos minutos después, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, coincidió en el diagnóstico y amenazó a Sánchez con retirarle su apoyo: "Puede ser que haya que hablar menos de cambios de horario y comenzar a hablar de la hora del cambio".

Nogueras acusó a Sánchez de que "ya no le sirve envolverse en la bandera palestina" y que "ahora lo hace con la del cambio horario, y no se habla de lo que realmente quita el sueño a muchas personas".

Tanto Nogueras como Feijóo reprocharon a Sánchez la presión fiscal, las dificultades de las familias que no llegan a fin de mes y la política de vivienda.

Al líder de la oposición no le sorprende que "la mitad del Gobierno pida la dimisión de Isabel Rodríguez" tras un vídeo que "es una vergüenza", en referencia a la campaña del Ministerio de Vivienda en la que se ve a ancianos compartiendo piso.

Nogueras centró su intervención en criticar la política habitacional del Ejecutivo, reprochándole que tenga "bloqueada la ley de Junts contra las ocupaciones" y preguntándole “cómo explican las izquierdas españolas que con una mano defienden 'una familia, una casa' y con la otra quieren aprobar una ley que dice que una habitación debe considerarse una casa”.

Ambos coincidieron también en denunciar el aumento de la presión fiscal, que Feijóo cifró en más de cien subidas de impuestos. "¿Dónde está nuestro dinero si la deuda pública no ha parado de subir?", preguntó el líder de la oposición.

"Los únicos que viven en España mejor ahora son su Gobierno, los asesores y los que iban con usted en el coche en las primarias", remató antes de lanzar otra pregunta: "Desde que usted es secretario general del PSOE, ¿se ha financiado de manera ilegal? ¿Sí o no?"

El presidente del Gobierno fue tajante: "no". A lo que añadió que "usted va deseando siempre mala suerte a España".

El otro gran tema de la sesión de control fueron los lapsus. El debate parlamentario de este miércoles tuvo tintes de competición por ver quién cometía más errores lingüísticos.

Todo comenzó cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó a Sánchez el "lapsus de sinceridad" de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al asegurar este martes en el Senado que "hay Gobierno de corrupción para rato".

El presidente del Gobierno admitió que "lapsus los tenemos cualquiera" y replicó a Feijóo que es "un campeón", recordándole que una vez dijo que Huelva estaba en el Mediterráneo o que la novela distópica de George Orwell 1984 se escribió ese año. "¿Lapsus o incultura?", preguntó Sánchez.

El líder de la oposición le devolvió la crítica recordando cuando el presidente fue a inaugurar el hospital de Melilla y afirmó que estaba en Sevilla.

De ahí se pasó a la gestión económica, que, como recordó Feijóo, "no es un lapsus".

