Madrid rechaza a 30 de los 124 menas que le envía Canarias al detectar que no son menores y ya tienen "arraigo" en España

Madrid solicita la reunificación familiar de 56 menores migrantes con problemas de integración, debido a su cercanía a la mayoría de edad y conductas problemáticas.

La Comunidad de Madrid denuncia la llegada de expedientes de jóvenes que deberían haber sido acogidos por otras regiones, generando confusión en los traslados.

Madrid rechaza a entre 31 y 37 jóvenes de los 124 expedientes de acogida enviados desde Canarias, tras detectar que ya no son menores o tienen "arraigo" en España.

El 25 de marzo de 2025, el Tribunal Supremo exigió al Gobierno de España que asumiera la custodia de los menores solicitantes de asilo derivados de la crisis migratoria que afecta a Canarias.

Estas solicitudes, que se cuentan por miles, se están gestionando con cuentagotas, lo que provoca que los traslados de menores no acompañados a distintas regiones de España se realicen de forma progresiva, y que cada comunidad deba asumir su custodia.

En el caso de la Comunidad de Madrid, estas derivaciones se han traducido hasta ahora en 124 expedientes de acogida, de los cuales la región ha rechazado entre "el 25 y el 30%" (el equivalente a entre 31 y 37 jóvenes), al considerar —según han informado a este diario— que no cumplen las "circunstancias mínimas" para ser acogidos.

Según fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, dirigida por Ana Dávila, muchos de estos jóvenes son ya mayores de edad o cuentan con "arraigo" en su lugar de origen, como Ceuta o Canarias. Es decir, o ya tienen familia en nuestro país o han conseguido trabajo.

De hecho, la consejería madrileña denuncia que el caos con estos traslados es tal que "en algún caso" les han remitido expedientes de jóvenes que iban a ser acogidos por otras regiones y que han llegado a su departamento "sin explicación alguna".

Hay que recordar que, según la legislación española, la custodia legal de los menores no es competencia del Estado, sino de las comunidades autónomas y, por ello, Madrid ya se está haciendo cargo de algunos de estos jóvenes que el Ejecutivo central está derivando a la península.

Según cifras de la Comunidad de Madrid, de estos 125 expedientes ya se ha producido la llegada de 13 menores de edad, aunque hay 25 resoluciones de admisión. Es decir, 22 menores que están por llegar (de momento) a Madrid procedentes de Canarias.

Madrid insiste en que todos estos procedimientos, aunque estén llevándose a cabo, están "siendo alegados" uno a uno. El propio real decreto de reparto de estos jóvenes ya ha sido recurrido por 13 comunidades ante el Tribunal Supremo.

Estos menores no acompañados solicitantes de asilo, a su llegada a Madrid, entran a formar parte de un sistema "colapsado", según las cifras de la región.

"Estamos al 130% de sobreocupación de plazas. Hemos tenido picos que han superado el 150%. Desde que comenzó el año hemos atendido a unos 1.500 jóvenes", explican.

56 reagrupaciones

A esta situación se le unen los jóvenes más conflictivos de los que la región ha solicitado su reagrupación familiar en su país de origen.

Tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, a día de hoy la Comunidad de Madrid ya ha solicitado la reunificación familiar de 56 menores migrantes en los que la adaptación no ha sido posible.

Explican las fuentes que estos jóvenes están a punto de cumplir la mayoría de edad casi en su totalidad y tienen conductas problemáticas derivadas del "alto consumo de drogas, falta de integración y problemas psicológicos", muchos de ellos derivados de que "vienen engañados por las mafias".

Todos estos procesos de repatriación se tienen que gestionar a través de la Delegación del Gobierno y, como ha confirmado la propia consejería, ninguno ha sido resuelto.

Desde Madrid inciden en que esto no es un castigo a los jóvenes, sino una decisión que se toma en situaciones "muy excepcionales". "Son jóvenes muy próximos a la mayoría de edad y cuando cumplan los 18 su situación va a ser de mayor dificultad aún", finalizan.