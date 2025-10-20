El 'dos' de Ayuso declarará como testigo por la filtración de un atestado sobre la violación cometida por un migrante

El senador y diputado Alfonso Serrano y la alcaldesa y presidenta del PP de Alcalá, Judith Piquet. PP Alcalá de Henares

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, declarará como testigo el próximo 2 de diciembre en la causa judicial que investiga la filtración de un atestado de la Policía Local de Alcalá de Henares que el número dos de los populares madrileños publicó en su perfil de X, en un mensaje que vinculaba migración con delincuencia.

Según consta en una diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá, a la que ha tenido acceso EFE, la citación se enmarca en la investigación abierta por la difusión de ese documento policial en el que se acusaba a los migrantes del centro de Alcalá de Henares de agresiones sexuales en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares.

En la causa están investigados la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet (PP), y su jefe de gabinete, Raúl Castillo, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Serrano deberá explicar cómo llegó a sus manos el atestado. El mismo día están citados también como testigos la concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, y el tercer teniente de alcalde, Gustavo Severien.

La magistrada ha ordenado además al jefe de la Policía Local que aporte la transcripción completa de la conversación que mantuvo con la edil de Seguridad Ciudadana, cuya existencia ha sido revelada durante la investigación.

Serrano, aforado como senador, difundió el documento para respaldar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en enero de 2024, cuando la presidenta regional vinculó a migrantes con delitos sexuales tras una visita a Alcalá de Henares.

Concretamente, aquellas afirmaciones llegaron pocas semanas después de la apertura en Alcalá del Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes, en diciembre de 2023.

Coincidiendo con un Consejo de Gobierno extraordinario en Alcalá de Henares un mes más tarde de la apertura del CAED, Ayuso denunció ante los medios la existencia de "brotes de sarna y peleas violentas" entre los migrantes del CAED, y afirmó que se habían producido agresiones sexuales a mujeres del municipio por parte de migrantes senegaleses.

Días después, la presidenta regional se justificó asegurando que la información procedía de "una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá".

En este contexto, Serrano publicó en X la fotografía del informe policial.

"Un documento al que nunca debería haber tenido acceso el señor Serrano y que jamás debería haber salido de las dependencias policiales, y menos aún para sembrar un bulo xenófobo", denunciaron entonces desde el PSOE de Alcalá de Henares, que denunció los hechos.

El 27 de enero, la alcaldesa Judith Piquet compareció como investigada ante la jueza y negó ser la filtradora del atestado.

El último movimiento al respecto fue en mayo, cuando la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación al desestimar los recursos de los acusados, que pedían el archivo de la causa.