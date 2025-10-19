María Jesús Montero ensalza a Pedro Sánchez por la paz en Gaza: "Marcó el camino y otros vinieron detrás"

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero elogia a Pedro Sánchez por su papel en el conflicto entre Palestina e Israel, sugiriendo que merece el Premio Nobel de la Paz. Montero destaca que Sánchez fue el primer líder en proponer la solución de dos estados y el embargo a Israel, posicionándolo como un referente internacional en derechos humanos. La vicepresidenta del Gobierno resalta el compromiso del PSOE y Sánchez en frenar la ola de ultraderecha en Europa, mostrando su orgullo por su liderazgo progresista.

Si de María Jesús Montero hubiese dependido, el Premio Nobel de la Paz muy posiblemente no hubiese recaído en la persona de María Corina Machado, sino en Pedro Sánchez.

La entrega demostrada este domingo por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz a Sánchez ha sido tal que, poco más o menos, ha dado a entender que fue él quien enseñó el camino de la paz entre Palestina e Israel.

En un acto celebrado en Almería, en el minúsculo pueblo de Bentarique, que cuenta con apenas 240 habitantes, Montero ha ensalzado el perfil de estadista internacional del presidente del Gobierno.

"Es un presidente valiente, comprometido, el primero que planteó la solución de los dos estados para Palestina, el primero que planteó el embargo a Israel porque era imposible seguir viendo la masacre, el genocidio…", ha ensalzado.

Fue Sánchez, ha continuado, "el primero al que criticaron por estar a la vanguardia de las libertades, pero que marcó camino y luego otros vinieron detrás y han hecho posible que en este momento tengamos una oportunidad para la paz".

Aunque no mencionó a Donald Trump directamente, en su intervención ha situado a Sánchez como referente internacional, dejando claro que otros líderes tuvieron que tomar nota de su posición sobre derechos humanos y diplomacia.

"Estamos vigilantes para que se cumplan todos los elementos que permitan garantizar una paz duradera y estabilidad política para el futuro… No vamos a permitir en el siglo XXI que ningún estado, por superior que se crea, provoque la muerte indiscriminada de miles de niños”, ha apostillado.

Montero ha destacado el papel de Sánchez y del PSOE en la batalla para "frenar la ola de ultraderecha que azota a Europa".

"Orgullo de partido, de presidente, de Gobierno que sabe estar siempre del lado bueno de la historia… Nuestro agradecimiento siempre a Pedro Sánchez porque es capaz de llevar a España a los mejores titulares del mundo progresista, que se preocupa y quiere ser actor de la historia en positivo, no mirar para otro lado, no esperar a que otros resuelvan el problema”, ha sentenciado.